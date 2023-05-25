Pınar Altuğ, adına açılan sahte profil için yargıya başvuruyor: Hesap vereceksiniz - Son Dakika
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Pınar Altuğ, adına açılan sahte profil için yargıya başvuruyor: Hesap vereceksiniz

25.05.2023 11:47

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, adına açılmış sahte Instagram profilinin paylaşım yaptığını görünce, bu olayı yargıya taşıyacağını dile getirdi. Altuğ, "Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti" diyerek hesabı yöneten kişi ya da kişiler hakkında şikayette bulunacak.

Bir döneme damgasını vuran dizi " Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın, geçtiğimiz yıl sahte Instagram hesaplarıyla başı derde girmişti.

BAŞLARI DERTTE

Yağmur Atacan adına açılan hesapla ilgili sıkıntı yaşayan çift, takipçilerini uyarıp tek geçerli hesabın şu an kullandıkları hesap olduğunu belirtmişti.

Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz

HUKUK YOLUYLA HESAP SORACAK

Şimdi de Pınar Altuğ adına sahte hesap açılıp, hesaptan siyasi paylaşımlar yapıldı. Durumu fark eden Pınar Altuğ, 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından adını kullanarak tweet atan bir kullanıcıyı hukuk yoluyla hesap soracağını söyledi.

Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz

"YOK ÖYLE KAFANA GÖRE DAVRANMAK"

Pınar Altuğ, "Şimdi mesela benim böyle bir hesabım yok, ama kendini bilmez birileri kafasına göre benim ismimle hesap açıp istediği gibi yazıyor, sonra başka kendini bilmezler de bunlara yorum yapıyor. Şimdi hukuk yoluyla hesaplaşma vakti. Yok öyle kafana göre davranmak. Hesabını vereceksin." diyerek hesabı ifşa etti.

Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz
Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz
Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz
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Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz Pınar Altuğ, adına açılmış sahte hesap hakkında harekete geçti: Hesap vereceksiniz

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Son Dakika Magazin Pınar Altuğ, adına açılan sahte profil için yargıya başvuruyor: Hesap vereceksiniz - Son Dakika


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