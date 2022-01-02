Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun zamandır ekranda olmayan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. 2008 yılında evlenen Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un kızları Su ise büyüdü.

"BÖYLE ASİL ANNENİN ASİL KIZI OLUR"

2009 yılında dünyaya gelen Su'nun boyu ise annesine yaklaştı. Gözlerden uzak şekilde büyütülen Su'yu gören Demet Akalın ise yorumsuz kalamayarak "Ay bu nasıl bir boy uzaması maşallah" dedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da "Böyle asil annenin böyle asil genç kızı olur", "Su çok güzel bir genç kız olmuş" ve "Su, annesine çok benziyor" yorumları yapıldı.