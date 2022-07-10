Son dönemde adı birçok güzel isimle anılana Kaan Yıldırım şimdi de gönlünü Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin aşkını ise Instagram paylaşımındaki detay ele verdi.
Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarları dedikoduları alevlendirdi. Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü göze çarpıyor.
Son Dakika › Magazin › Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi - Son Dakika