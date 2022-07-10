Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi - Son Dakika
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi

10.07.2022 13:38

Hadise ile olan ilişkisinden sonra adı Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım, gözlünü bu kez de güzel güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin beraber tatile çıktığını ise Instagram paylaşımındaki aksesuarlar ele verdi.

Son dönemde adı birçok güzel isimle anılana Kaan Yıldırım şimdi de gönlünü Yargı'nın güzel oyuncusu Pınar Deniz'e kaptırdı. İkilinin aşkını ise Instagram paylaşımındaki detay ele verdi.

GÖZLÜK VE BİLEKLİK AŞKI İFŞA ETTİ

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarları dedikoduları alevlendirdi. Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü göze çarpıyor.

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi - Son Dakika


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