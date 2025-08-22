Rapçi Çakal\'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan rapçi Çakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

FOTOĞRAF İSTEĞİNİ REDDETTİ, SALDIRIYA UĞRADI

"tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, saldırganın Çakal'ın bir hayranı olduğu ve sanatçının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmesi üzerine olayın yaşandığı iddia edildi. Gösteri bitiminde kulise geçmek üzere vinçle platformdan inerken silahlı saldırıya uğrayan rapçinin, havalı tüfekle vurulduğu belirtildi. İsabet eden saçmaların sanatçının bacağındaki kemiğe saplandığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan Çakal, ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin savcılığa ifade verdiği öğrenildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.