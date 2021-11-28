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Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı

28.11.2021 11:38

İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aranın ardından sahnelere döndü. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı, kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle sevenlerini mest etti.

Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.

DERİN SIRT DEKOLTESİYLE NEFES KESTİ

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Avşar göğüs ve kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle adeta nefes kesti. Kulis hallerini Instagram hesabından paylaşan Avşar Kızı, kıyafet tercihi ve sahnedeki performansıyla sevenlerinden tam not aldı.

Sahnelere dönen Hülya Avşar kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle dikkat çekti

"BEN SEÇİLDİM SIRAMI SAVDIM"

Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle IMDB listesine giren Hülya Avşar, 2021 yılı IMDB'nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde ikinci olan Hande Erçel hakkında yorumuyla dikkat çekmişti. Avşar "Ben seçildim sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda. Benim veliahtım kim olur hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar" demişti.

Sahnelere dönen Hülya Avşar kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle dikkat çekti
Sahnelere dönen Hülya Avşar kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle dikkat çekti
Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika
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