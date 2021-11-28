Pandemiden dolayı sahneye ara veren Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Bir gazinoda sahneye çıkan Avşar Kızı iddialı tulumuyla sahneye damga vurdu.
Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan Avşar göğüs ve kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle adeta nefes kesti. Kulis hallerini Instagram hesabından paylaşan Avşar Kızı, kıyafet tercihi ve sahnedeki performansıyla sevenlerinden tam not aldı.
Geçtiğimiz yıllarda yüz güzelliğiyle IMDB listesine giren Hülya Avşar, 2021 yılı IMDB'nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde ikinci olan Hande Erçel hakkında yorumuyla dikkat çekmişti. Avşar "Ben seçildim sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda. Benim veliahtım kim olur hiç düşünmedim. Düşünsem ortaya çıkar" demişti.
Son Dakika › Magazin › Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin