Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi - Son Dakika
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Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi

01.08.2023 09:05

Sanatçı Gökhan Sezen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldıktan sonra görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiğini hayranlarına duyurdu. Sezen, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak tedavi altında olduğunu ve umarım en kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını belirtti. Gökhan Sezen, Türk Sanat Müziği sanatçısı olup, müziğe olan tutkusunu çocuk yaşlarından itibaren hissetmiştir.

Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdiğini hayranlarına duyurdu. Bodrum'da hastaneye kaldırılan sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Sezen, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

GÖRME MERKEZİNE PIHTI ATTI

Bülent Ersoy'un veliahtı olarak gördüğü ses sanatçısı Gökhan Sezen'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Aniden rahatsızlanan Sezen, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. sanatçının görme merkezine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi.

Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi

"GÖRME YETİMDEKİ PROBLEM DEVAM EDİYOR"

Sezen, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ünlü sanatçı şunları söyledi; 29 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulmaktayım görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım."

Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi


Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi
Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi
Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi
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Gökhan Sezen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi - Son Dakika


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