Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı

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Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
01.06.2025 17:41
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Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. On binlerce hayranına muhteşem bir gece yaşatan Yaşar, sahneye puşi ile çıktı. Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.

Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Sahneye böyle çıktı, on binlerce hayranını coşturdu...

"BURASI BAŞKA BİR MEMLEKET"

Başına taktığı puşi ile sahneye çıkan Yaşar, yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz" dedi.

Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Sahneye böyle çıktı, on binlerce hayranını coşturdu...

YENİ ŞARKISI "AFFET" BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı "Affet"in yanı sıra; "Cumartesi", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Havadan Sudan", "Kalmam" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar'ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.

Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Sahneye böyle çıktı, on binlerce hayranını coşturdu...

"URFALIYAM EZELDEN"

Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği "Urfalıyam Ezelden" ve "Urfa'nın Etrafı" yorumlarıyla büyük alkış aldı.

Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Sahneye böyle çıktı, on binlerce hayranını coşturdu...

KIZI EBRU SU VE OĞLU POYRAZ İLE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında şahane bir açılışa imza atan Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkmıştı. Yeni şarkısı "Affet"i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" ve "Kehribar" şarkılarını da söylemişti. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine "Affet" şarkısını bir kere daha seslendirmişti. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirmişti.

Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Sahneye böyle çıktı, on binlerce hayranını coşturdu...

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE DE ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURMUŞTU

Ebru Yaşar bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırarak festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden "The Mastermind" galasında kırmızı halıda yer almıştı.

Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Sahneye böyle çıktı, on binlerce hayranını coşturdu...

Kültür Sanat, Ebru Yaşar, Şanlıurfa, Türkiye, Magazin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı 'Affet' büyük beğeni topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep dönmez:
    buda sanatci degil mi hadisede sanatci yada gulsen aralarindaki fark ne biri rezilligiyle cikiyor birileride sesi ile sanat budur hadiseye ve gulsene duyurulur 3 0 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    bu konser ücretleri araştırılsın şimdi gerekirse kayyum atansın ne kadara anlaşıldı 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı - Son Dakika
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