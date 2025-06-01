Şanlıurfa sel oldu Ebru Yaşar konserine aktı! Yeni şarkısı "Affet" büyük beğeni topladı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Şanlıurfalılar ile tek bir ağızdan söyledi.

"BURASI BAŞKA BİR MEMLEKET"

Başına taktığı puşi ile sahneye çıkan Yaşar, yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir heyecan verdiniz. Onur verdiniz bize. Var olun. Çok şanslıyım. Medeniyetler şehri Şanlıurfa. Burası başka bir memleket. Ne kadar güzel bir yerdesiniz" dedi.

YENİ ŞARKISI "AFFET" BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı "Affet"in yanı sıra; "Cumartesi", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", "Havadan Sudan", "Kalmam" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar'ın repertuvarındaki eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu.

"URFALIYAM EZELDEN"

Ebru Yaşar, davulcusu eşliğinde seslendirdiği "Urfalıyam Ezelden" ve "Urfa'nın Etrafı" yorumlarıyla büyük alkış aldı.

KIZI EBRU SU VE OĞLU POYRAZ İLE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında şahane bir açılışa imza atan Ebru Yaşar, kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkmıştı. Yeni şarkısı "Affet"i taraftarların önünde seslendiren Ebru Yaşar, "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" ve "Kehribar" şarkılarını da söylemişti. Yaşar, taraftarların yoğun isteği üzerine "Affet" şarkısını bir kere daha seslendirmişti. Sesiyle unutulmaz anlar yaşatan Ebru Yaşar, taraftarlara üçlü de çektirmişti.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NE DE ŞIKLIĞIYLA DAMGA VURMUŞTU

Ebru Yaşar bu yıl 78'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırarak festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden "The Mastermind" galasında kırmızı halıda yer almıştı.