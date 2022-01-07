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Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı - Son Dakika

Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı

07.01.2022 07:42

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen şarkıcı, 1 saat mekanda bekledikten sonra mutfak kapısından çıktı.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı yasak aşk iddiasına karıştı. Saraçoğlu'nun sık sık Bilimlier'in konserine gitmesi de iddiayı güçlendirdi. Önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, sahne sonrası dışarıda basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenince görüntü vermemek adına 1 saat daha mekanda kaldı.

MUTFAKTAN KAÇTI

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiası sonra eşinin kendisini eve almadığı ileri sürülen şarkıcı, günlerdir konuşulan konular hakkında konuşmak istemedi. Bilimler, çareyi mekanın mutfak çıkışından kaçmakta bulundu. Mal kabul kapısından çıkan ünlü şarkıcı şaşırttı.

Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için mekanın mal kabul kapısından çıktı

BİLİMLİER: BU BANA YAPILAN KOMPLO VE HAİNLİKTİR

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu haklarında çıkan yasak aşk iddiasının ardından TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için mekanın mal kabul kapısından çıktı
Deha Bilimlier ve eşi

SARAÇOĞLU: FUZULİ VE YANLIŞ BİR DURUM

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için mekanın mal kabul kapısından çıktı

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, avukat Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası.

Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için mekanın mal kabul kapısından çıktı
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Gülşah Saraçoğlu, Etiler, Türk, Deha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı - Son Dakika
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