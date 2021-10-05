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Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum - Son Dakika

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum

05.10.2021 10:35

29 yaşındaki şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Ronay, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" mesajlarını paylaştı.

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi.

"BU AKŞAM YANINIZDA UYUMAK İSTİYORUM"

Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.

"5 SANİYE KLİBİMDE OYNATTIM"

1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mesajları ifşalayan Ece Ronay, şu ifadeleri kullandı: "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte."

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti

"YAZIKLAR OLSUN"

"Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum

Mehmet Ali Erbil, Instagram, Tiktok, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum - Son Dakika Magazin


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