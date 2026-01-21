Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı - Son Dakika
21.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:18
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, ünlü sanatçının tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Emiroğlu, cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

TUĞYAN'IN SEVGİLİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kervan Eminoğlu-Tuğyan Ülkem Gülter

Ünlü şarkıcının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Emiroğlu, cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

DIŞ KUVVET VE TEMAS VAR

Öte yandan; 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozacak şekilde "bir dış kuvvet ve temas" varlığının olması gerektiği tespit edildi.

İNTİHAR BULGUSU YOK

Raporda, sanatçının evde güvenlik önlemleri aldığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte, incelemelerde intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

"TORUNUNU ORGAN MAFTASINA SATARIM DİYE TEHDİT ETTİ" İDDİASI

Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili kan donduran sözler sarf etti. Kara, Güllü'nün özellikle kızından büyük korku duyduğunu, oğlundan ise çekindiğini belirterek, "Kızı Tuğyan'ın annesini 'Bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satarım' diyerek tehdit ettiğini" iddia etti.

Özlem Kara'nın anlatımına göre Güllü, zaman zaman evde tedirginlik yaşadığını da çevresine dile getiriyordu. Kara, sanatçının bazen uykusundan uyandığında ayak ucunda kızını görüp paniklediğini, bu durumun kendisinde "ölüm korkusu" yarattığını ifade etti.

KAMERAYI DA BU YÜZDEN TAKTIRMIŞ

Kara ayrıca, Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu bağımlılığı bulunduğunu ileri sürerek, Güllü'nün bu nedenle evin çeşitli noktalarına kamera taktırdığını söyledi.

Özlem Kara'nın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer iddia ise Güllü'nün çocuklarıyla bağlarının ciddi şekilde koptuğu yönünde oldu. Kara, "Güllü Hanım torununun can güvenliğini sağlamak istiyordu. Kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddetmeyi, ardından da hacca gitmeyi düşündüğünü söylemişti. Çocuklarından soğumuştu" sözleriyle, sanatçının yaşadığı korkuyu yakın çevresine de aktardığını belirtti.

"TUĞYAN'A GÜLLÜ ŞARKILARI DİNLETİLİYOR" İDDİASI

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasının ardından Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in, koğuştaki tutuklular tarafından protesto edildiği öne sürüldü. İddiaya göre koğuşta kalan tutukluların yüksek sesle Güllü şarkıları dinleterek Gülter'e tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter'in dört kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik açıdan zor bir süreç geçirdiği de iddialar arasında yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
