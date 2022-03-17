Seda Sayan'ın nişanlısı Çağlar Ökten'in eski sevgilisinden olay pozlar - Son Dakika
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Seda Sayan'ın nişanlısı Çağlar Ökten'in eski sevgilisinden olay pozlar

17.03.2022 20:38

Seda Sayan'la kısa süre sonra nikah masasına oturak müzisyen Çağlar Ökten'in kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi pozları ile sosyal medyayı salladı.

Evlilikleri ve ayrılıklarıyla magazin camiasının en çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü sanatçı Seda Sayan şu sıralar müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı ve birlikte yaşıyorlardı.

Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti

ALBÜM TEKLİF ETTİ İDDİASI

İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı. Bu gelişme sonrası Lara Şehiroğlu'nun cüretkar pozları ortaya çıktı.

İşte ses getiren o fotoğraflar:

Eski Sevgilisinin Cüretkar Pozları Olay Yarattı!
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti
Seda Sayan'la evlilik hazırlığında olan Çağlar Ökten'in ayrıldığı sevgilisinin pozları nefes kesti

LARA ŞEHİROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan ve modellik yapan Lara Şehiroğlu'nun 'larasehiroglu' kullanıcı adlı Instagram hesabında 10 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Lara Şehiroğlu'nun Seda Sayan ile evlilik hazırlığı yapan Çağlar Ökten ile geçmişte aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın nişanlısı Çağlar Ökten'in eski sevgilisinden olay pozlar - Son Dakika


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