Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Söz konusu paylaşımlarda, spiker Buket Aydın'ın bir dönem patronu olan Demirören Holding'in sahibi Yıldırım Demirören'le ilişki yaşadığı öne sürüldü.

BİR HAYLİ MERAK EDİLMEYE BAŞLANDI

Peker'in iddialarının ardından Buket Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı. Şu sıralar tatilde olan Aydın, Instagram hesabından kaldığı otelin manzarasını paylaştı.

ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Aydın, ayrıca selfie yaptığı bir pozunu da takipçilerine aktardı. Buket Aydın'ın daha önce de birçok kez tercih ettiği renkli elbisesini giydiği görüldü. Aydın, paylaştığı iki pozuna da herhangi bir not düşmedi.

İşte Aydın'ın paylaştığı pozlar: