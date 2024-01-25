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Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in pavyon dansı eleştirilere yol açtı - Son Dakika
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Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in pavyon dansı eleştirilere yol açtı

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nde yer alan Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de bu dans akımına uyarak süper mini elbisesiyle dans etti. Ancak Aydemir'in dansı eleştirilerin hedefi oldu

25.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:51
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri'nde yer alan Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu. Binlerce kişi tarafından tarafından paylaşılan dans akımına uyan eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de süper mini elbisesiyle dans edince eleştirilerin hedefi oldu.

"DİLBER HEPİMİZİ ELE GEÇİRDİ"

Daha önce 3 kez Survivor'a katılan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sema Aydemir, Dilber dansının akımına uyarak süper mini elbisesiyle dans etti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Aydemir, gelebilecek eleştirilere de önden cevap vererek "Dilber hepimizi ele geçirdi. Dilberlere tercih edilince acil oynuyoruz. Bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere ya arkadaş iki geyik yaptık, hiç mi pavyon bilmiyordu insanlar. İçinde olan gidiyor olmayanın zaten ne işi var, ben mi yani… Saçmalamayın lütfen, bu zamana kadar sporu özenmediniz de pavyon mu ilginizi çekti" notunu ekledi.

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

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Bir çocuk annesi Sema Aydemir'in dans videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Güzel yorumların yanı sıra eleştirilerin hedefi olan Sema Aydemir için "Senin gibi örnek bir kadına yakıştı mı bu dans?" ve "Neye özendirdiğinize dikkat edin" yorumu yapıldı.

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti
Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti
Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti
Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti
Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti
Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti
Survivor yarışmacısı Sema Aydemir\'in pavyon dansı eleştirilere yol açtı
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: hımmmmmmmmmm demekki pavyon tecrübesi var Yanıtla 6 23
  • Serkan Basar: demekki geçmişte böyle bir tecrübesi var Yanıtla 8 12
  • Rotasız Gassal: Şuan yarışmada değilmi bu arkadaş nasıl böyle birşey paylaştı Yanıtla 16 2
  • Murat Sarıal: OHHH DA ÇEKİYOR Yanıtla 3 14

İnci Taneleri, Sema Aydemir, Kanal D, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in pavyon dansı eleştirilere yol açtı - Son Dakika
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