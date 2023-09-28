Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru

Son Güncelleme: 28.09.2023 13:35

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın, Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Seyhan ve Tosun komşu ve ailecek görüşürken, Seyhan'ın Tosun'un karısı ile samimi arkadaş olduğu öğrenildi. Serpil Tosun, eşi ve arkadaşının yasak aşkı yaşadığını kabul ederek ikiliyi Allah'a havale ettiğini söyledi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Seyhan ve Tosun'un komşu olduğu ve ailecek görüştükleri ortaya çıkarken Seyhan ile Tosun'un karısının samimi arkadaş oldukları öğrenildi. Arkadaşı ve eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun, yasak aşkı kabul ederek ikiliyi Allah'a havale ettiğini söyledi.

"HER ŞEY DOĞRU, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Umay Seyhan ile yakın arkadaş olan Serpil Tosun, yaşadığı ihanetin ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğendi. Bugün 2. Sayfa programına özel açıklama yaparak yasak aşkı doğrulayan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum.

Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
Kenan Tosun ve Umay Seyhan

NE OLDU?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Umay Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüntülendi. Umay Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun çıktı. İkilinin yasak aşk yaşadığı iddia edilirken tarafların komşu ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Bunların yanı sıra Umay Seyhan ile Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un samimi görüntüsü basına sızdı. Serpil Tosun, yaşananların ardından Instagram'da "Bu Serenay da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı su gibi kadınsınız maşallah" yorumunu beğenmesi dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
Serenay Sarıkaya ve annesi
Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
Cansu Tosun ve ailesi
Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru

Serenay Sarıkaya, Cansu Tosun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru - Son Dakika
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