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Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika

Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı!

22.12.2021 20:38

Beykoz'da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği öne sürülen ve hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, çekimler esnasında 3 gün üst üste alınmayan önlemler sebebiyle attan düştüğünü, 4'üncü gün set amiriyle sahne çekimlerinde tartıştığını ve herhangi bir hakarette bulunmadığını ifade etti. Burak Özçivit, ayrıca "Ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" açıklamalarında bulundu.

"Kuruluş Osman" isimli dizinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddia ediliyordu. Burak Özçivit'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Burak Özçivit katıldı. Duruşmada müştekiler Turgay A., Okan Ş. Mehmet K. ve Atakan Ö. ile taraf avukatları da yer aldı.

"TEHLİKELİ SAHNELER ÇEKİYORDUK"

Burak Özçivit, savunmasında yaptığı işin sadece teoride olmadığını, oyunculuğun doğası ile ilgili sahada biraz farklılıklar olduğunu öne sürerek "O gün yine çekimimiz vardı, bir çadır sahnesiydi. Tehlikeli bir sahne çekiyorduk, kılıçlar ile ilgili bir çekimdi. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu biz de dışarıdaydık. İşin gereği bunun bu tarz tehlikeli sahnelerde bunun önlemi alınır, çekim başladığında orada bulunan arkadaşlardan onlardan yardım istedim 'Kendileri gelebilir mi' diye. Çünkü benim başrol olduğum için sorumluluğum çok büyüktür. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı

"3 GÜN ÜST ÜSTE ATTAN DÜŞTÜM"

Yaklaşık 300 kişinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu ifade eden Özçivit, set amirini çağırdığını, set amirinin setteki kişilerin kılıç sahnelerinden korktuklarını söyleyerek gelmek istemediklerini belirtti. Set çalışanlarının gelmemesi üzerine çadırından dışarı çıktığını belirten Özçivit "Yaklaşık 3-4 gün boyunca buna benzer çok ağır sahneler çektik. 3 gün üst üste attan düştüm tamamen alınmayan önlemler yüzünden oldu. Set ekibi ile önlem alınmaması nedeni ile süre gelen sorunlar vardı, bu da üstüne dördüncü gün oldu" şeklinde konuştu.

"KARŞILIKLI SESLERİMİZ YÜKSELDİ"

Set amirinin tekrar yanına geldiğini belirten Özçivit şöyle devam etti: "Nerede olduğunu sorduğumda 'Araba geçmesin, ses olmasın diye ben yolu kesiyordum' dedi. 'Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak' dedim. O da bana sert çıktı. 'Bana ne yapacağımı sen söyleyemezsin' dedi. Karşılıklı seslerimiz yükseldi. Bu olaydan sonra ben setten çıktım ve ara verdim. Herhangi bir hakaret olayı yaşanmadı. Ertesi günü hiç bir şey olmamış gibi sete devam ettik" ifadelerini kullandı.

Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı

KAMUYA YARARLI İŞLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYI KABUL ETTİ

Özçivit, olaydan 2-3 gün sonra müştekilerin işe gelmediğini, tartıştığı set amirinin halen görevde olduğunu ve müştekilerin uzlaştırma aşamasında kendilerinden çok fahiş fiyat istediğini iddia etti. Özçivit, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını hükümlerini de kabul ederek "Ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" dedi.

"ÜST ÜSTE KÜFÜR ETTİ"

Müşteki Turgay A. ise sette çadır dışında sahne çektikleri sırada, görevleri olmamasına rağmen set çalışanlarından kalkanları tutmalarının istendiğini iddia etti. Set işçilerinin görevleri olmadığı için set amirinin talebi söylemediğini belirten müşteki Turgay A. "Burak Özçivit çadırından sinirle çıkıp yarım metre mesafede set amirinin karşısına geçip küfür etti, sonrasında 150 kişinin olduğu ortamda dönerek herkese ağır küfür etti ve setten uzaklaştı. 30 saniye sonra tekrar geri geldi ve aynı küfürleri tekrar etti. Bir daha gidip tekrar geldi yine küfür etti. Biz de o sanıktan davacı ve şikayetçiyiz" dedi. Diğer müştekiler de sanık Burak Özçivit'ten şikayetçi oldu.

Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı

"SULARI TEKMELEDİ"

Müşteki Mehmet K. de Burak Özçivit'in set ekibinden kalkan tutmak istemesi nedeniyle olayın yaşandığını söyleyerek, "Özçivit çadırdan çıktı. Küfürler gerçekleşti. Sonra bütün ekibe dönüp küfürlerine devam etti. Suları tekmeledi. Setten uzaklaştı. Sete geri döndükten sonra biz Burak Özçivit'le göz göze geldik. Gözlerime bakarak sinkaflı küfürler etti. Birebir gözüme baktı" diye konuştu.

Olaydan sonra Özçivit'ten kendilerinden özür dilemesini beklediklerini belirten müşteki Mehmet K., "Olayın yaşandığı ortamda toplandık. Biz özür dilemeyi beklerken Burak Özçivit sanki yaptığı haklıymışcasına özür dilemek yerine bahaneler üretmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu" dedi.

Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep ederken müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı

BURAK ÖZÇİVİT DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenmesine ve sanık Burak Özçivit'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

VARESTE NEDİR?

Vareste eski hukuki kayıtlarda "azade", "kurtulmuş", "affedilmiş" veya yeni Türkçesiyle "bağışık" anlamında kullanılır. Örneğin bir kişi, mahkemede daha önce ifade vermiş ise mahkeme salonunda hazır bulunmaktan muaf yani "duruşmadan vareste" tutulabilir.

Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı!

Asliye Ceza Mahkemesi, Burak Özçivit, Mahkeme, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı! - Son Dakika
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