Sharon Stone, \'Temel İçgüdü\' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı

66 yaşındaki Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filmindeki ikonik sahnesini 32 yıl sonra kırmızı dantel iç çamaşırlarıyla yeniden canlandırdı. Neredeyse ölümcül bir felç geçirdikten sonra milyonlar kaybettiğini iddia eden Stone, bu etkileyici sahneyi yeniden canlandırarak hayranlarını şaşırttı.

SAHNE TARTIŞMLARA YOL AÇMIŞTI

Sharon, Instagram'da kırmızı dantel bir bodysuit ile çekilmiş çarpıcı bir görüntü paylaştı. Temel İçgüdü filmindeki ünlü sorgulama sahnesinde karakteri Catherine, bacaklarını açıp kapatır ve iç çamaşırı giymemiş olması polisleri şaşkına çevirir. Bu sahne o dönemde oldukça tartışmalıydı ve şimdi film tarihinin en meşhur sahnelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sharon, bu efsanevi sahneye atıfta bulunarak poz verdiği seksi iç çamaşırlarıyla inanılmaz figürünü gururla sergiledi.

Bu sahne Sharon'ı bir gecede ünlü yapmış olsa da, geçmişte kameralar için kendini teşhir etmeye "kandırıldığını" iddia etti. "The Beauty of Living Twice" adlı anılarında, yönetmen Paul Verhoeven'ın sahnenin ekranda görünmeyeceğine dair verdiği güvencelerin yalan olduğunu keşfettikten sonra öfkeyle tokat attığını ve ön gösterimden ayrıldığını anlattı. Verhoeven ise Sharon'ın iddialarını şiddetle reddetti.

HASTALIĞI YÜZÜNDEN 18 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda Sharon, felç nedeniyle çalışamadığı yıllarda film endüstrisinde yirmi yılı aşkın bir süredir biriktirdiği 18 milyon doların buharlaştığını söyledi. Stone, beyin hasarından kaynaklanan temel fonksiyonlarını geri kazanmakta zorlanırken, etrafındaki kişilerin parasını yanlış yönettiğini belirtti. Felçten büyük ölçüde iyileşmesinin yedi yıl sürdüğünü belirten Stone, "Başarılarımdan dolayı 18 milyon dolar biriktirmiştim ama banka hesabıma geri döndüğümde hepsi gitmişti," dedi.

Tıbbi faturalar ve yıllarca süren terapiler nedeniyle maddi zorluklar yaşayan Stone, subaraknoid kanamanın neden olduğu ciddi semptomları anlattı. "Dokuz gün boyunca beynime kan aktı, bu yüzden beynim yüzümün önüne itildi," dedi. "Beynimin konumu değişti, bu da her şeyin değişmesine neden oldu. Koku, görme, dokunma duyum değişti. Birkaç yıl boyunca okuyamadım. Renk desenleri görüyordum."

Beynin fiziksel değişikliği, düşünme biçimini de değiştirdi. "Bir Budist keşiş, aynı bedenimde yeniden doğduğumu söyledi," dedi. "Bir ölüm deneyimi yaşadım ve sonra geri döndüm."