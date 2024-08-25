Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi - Son Dakika
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Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi

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2000'li yılların sevilen dizisi 'Sihirli Annem'de Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncunun gönderisine ''Sen ne ara büyüdün'' şeklinde yorumlar yapıldı.

25.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:52
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Bir döneme damha vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile zihinlerde yer eden Zeynep Özkaya, önceki gün aldığı evlilik teklifi ile adından söz ettirdi.

"ÇOK MUTLU OLALIM AŞKIM BENİM"

Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı duyuran güzel oyuncu, o anlara ilişkin görüntüleri "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

"SEN NE ARA BÜYÜDÜN?"

26 yaşındaki güzel oyuncunun şaşırdığı anlar sosyal medyada da gündem oldu. Görüntüleri izleyenler "Sen ne ara büyüdün" demeden edemedi

İşte o anlardan kareler;

Sihirli Annem'in Çilek'ine evlilik teklifi! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi
Sihirli Annem'in Çilek'ine evlilik teklifi! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi
Sihirli Annem'in Çilek'ine evlilik teklifi! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi
Sihirli Annem'in Çilek'ine evlilik teklifi! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi
Sihirli Annem'in Çilek'ine evlilik teklifi! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi
Sihirli Annem'in Çilek'ine evlilik teklifi! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi
Sihirli Annem\'in Çilek\'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi

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Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler 'Ne ara büyüdün' demeden edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • hayriye orman: Müdür mü değişti hayır yakında resim koyup haberin falına baktıracaksınız.. 15 0 Yanıtla
  • Gökhan Sarı: Ya bizle dalga geçiyorsunuz yada bizle dalga geçiyosunuz 9 0 Yanıtla
  • hayriye orman: Müdürünüz mü değişti..Yakında resim koyup haberin falına baktıracaksınız.. 5 0 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Bize ne,evlenirse evlensin hec ama hecte umurumda değil…. 5 0 Yanıtla
  • faruk aras: izlerken 'ne ara büyüdün' dedim. 3 0 Yanıtla
  • TC Metin Buzkan: Rabbim mesut bahtiyar etsin inşahallah 1 0 Yanıtla
  • Ankara null: halk icinde olmamis 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi - Son Dakika
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