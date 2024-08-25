Sihirli Annem\'in Çilek\'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi

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Bir döneme damha vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteri ile zihinlerde yer eden Zeynep Özkaya, önceki gün aldığı evlilik teklifi ile adından söz ettirdi.

"ÇOK MUTLU OLALIM AŞKIM BENİM"

Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı duyuran güzel oyuncu, o anlara ilişkin görüntüleri "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

"SEN NE ARA BÜYÜDÜN?"

26 yaşındaki güzel oyuncunun şaşırdığı anlar sosyal medyada da gündem oldu. Görüntüleri izleyenler "Sen ne ara büyüdün" demeden edemedi

İşte o anlardan kareler;