Simge Sağın...YAĞMURDA DENİZE GİRDİ BİKİNİSİ OLAY OLDU - Son Dakika
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Simge Sağın...YAĞMURDA DENİZE GİRDİ BİKİNİSİ OLAY OLDU

08.10.2022 10:38
Simge Sağın...YAĞMURDA DENİZE GİRDİ BİKİNİSİ OLAY OLDU

Yoğun bir konser maratonu geride bırakan şarkıcı Simge Sağın, ekibiyle Mavi Tur'a çıktı. Göcek'te tatil yapan güzel şarkıcı, yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girerek o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Miş Miş, Üzülmedin mi?, Yakın, Öpücem ve Aşkın Olayım gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Simge Sağın, yaz boyunca ülkenin farklı şehirlerinde konser verdi. Yoğun konser maratonunu geride bırakan şarkıcı, ekibiyle tatile çıktı.

YAĞMURLU HAVADA DENİZE GİRDİ

3 yıl önce söylediği 'Aşkın Olayım' adlı şarkısının YouTube'da yeniden zirveye yükselmesini ve 95 milyon dinlenmesiyle adından söz ettiren şarkıcı, müzisyen arkadaşı Onur ile Göcek'te deniz keyfi yaptı. Güzel havanın tadını çıkartarak dinlenen şarkıcı, yağmura aldırış etmeden denize girdi. Fiziğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan Simge Sağın, o anları da 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır" notunu ekledi.

İşte Simge Sağın'ın tatil pozları...

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

Tatile çıkan Simge Sağın, yağmura aldırış etmeden denize girdi

YORUMLAR
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Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi Yağmurlu Havada Deniz Keyfi Yaptı Yağmurlu Havada Deniz Keyfi Yaptı
Kaynak: Magazinkolik

Simge Sağın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Simge Sağın...YAĞMURDA DENİZE GİRDİ BİKİNİSİ OLAY OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simge Sağın...YAĞMURDA DENİZE GİRDİ BİKİNİSİ OLAY OLDU - Son Dakika
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