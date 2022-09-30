Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü

30.09.2022 14:19

Siyah tişörtün yanı sıra terlik sevgisiyle de tanınan Acun Ilıcalı, 2018 yılında memleketi Erzurum'da terlik fabrikası açtı. Hem iç pazarda, hem de yurt dışında büyük talep gören terlikler, İstanbul'da gerçekleşen ayakkabı ve moda fuarında büyük ilgi çekti.

Terlik tutkusuyla dikkat çeken ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, 2018 yılında memleketi Erzurum'da 300'den fazla kişiye istihdam sağlayan terlik fabrikası açmıştı. Bu 300 kişilik ekibin %80'i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Zaman içinde hem iç pazarda, hem de yurt dışında büyük talep gören terlikler, İtalya'da fuarda ilgi çekti.

ÜRÜNLERİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİYOR

Acun Ilıcalı ve Can Melek ortaklığı ile kurulan firma, her geçen yıl daha da büyüyor. Ürünlerini Türkiye'deki en yaygın ve prestijli firmalara göndermekte kalmayıp, güçlü öz kaynak ve yüksek üretim kapasitesi sayesinde Almanya, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyor.

Memleketine terlik fabrikası kuran Acun Ilıcalı'nın ürünleri İtalya'da büyük ilgi gördü
Memleketine terlik fabrikası kuran Acun Ilıcalı'nın ürünleri İtalya'da büyük ilgi gördü
Memleketine terlik fabrikası kuran Acun Ilıcalı'nın ürünleri İtalya'da büyük ilgi gördü
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Acun Ilıcalı, Erzurum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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