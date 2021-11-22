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Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

22.11.2021 09:30

Son dakika: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyata alındı. Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği ve tedavisine yoğun bakımda devam ettiği açıklandı.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve beyin damarında pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat oldu.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve felç riskinin olmadığını açıklamıştı. Kadir İnanır'ın klinik seyrinde sapma gözlenmesi üzerine ameliyat olduğu öğrenildi. Konu hakkında sosyal medyada açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Ameliyatı başarılı geçen Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

2018 YILINDA BENZER BİR DURUM YAŞAMIŞTI

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.

Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor - Son Dakika Magazin


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