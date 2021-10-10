Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar

gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haber turu bu sayfada yer almaktadır.

HAKAN BAŞ, EDİS'İN ASİSTANI İLE YAKALANDI

Oyuncu eşi Bensu Soral'dan ayrılacağı konuşulan Hakan Baş, önceki gece Nişantaşı'nda bir partiye katıldı. Evli olan Hakan Baş parti çıkışı, Edis'in asistanı Simge İnce ile bir aracın içerisinde kameralara yakalandı. Baş, trafik ışığında aracından inip muhabirlere "Yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok." sözleriyle açıklama yaptı.

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SQUİD GAME'İN YAPIMCISI 2. SEZON AÇIKLAMASI YAPTI

Popülerliği giderek artan Netflix dizisi Squid Game'in yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezon hakkında açıklamalar yaptı. Hwang dong-hyuk, dizinin yeni sezonunda büyük bir değişiklik olacağına işaret etti.

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KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI! DEMET EVGAR ANNESİNİN DİKTİĞİ KIYAFETLE KATILDI

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalin'de ödüller sahiplerine gitti. Ödül töreni kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla başladı. Kırmızı halıda oyuncular ve sinemaseverler maskeleriyle geçiş yaparken Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle halıdan yürüdü.

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DEMET AKALIN'DAN GÜLBEN ERGEN'E GÖNDERME

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın Gülben Ergen'i hedef alan sözler söyledi. Akalın, "Antalya'da bir köy okulu yaptırıyorum inşallah ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum" dedi.

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HACI SABANCI VE NAZLI KAYA EVLENDİ

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğünü 40 gün önce cenaze sebebiyle ertelenmişti.

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