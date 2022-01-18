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Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme - Son Dakika

Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

18.01.2022 11:11

Sezen Aksu'nun 2017'de yayınlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözleri 5 yıl sonra tepki çekti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. O sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı"Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Aksu ile ilgili dün Diyanet'ten açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" hatırlatmasını yaptı.

"CEHALET ÇUKURU AÇIK SEÇİK"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de Sezen Aksu ve şarkı sözleri vardı. Bahçeli, tepki çeken durumu hatırlatıp "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlayamayız. Kazakistan'ın güç blokları arasında sıkışması istendi. Tanıdık kanlı şablonun son kurbanı Kazakistan oldu. Soğuk savaş belirtileri yaşanmaktadır. Hedef Türk-İslam coğrafyasıdır. Kazakistan'daki istikrarsızlığa karşı Türk Devletleri Teşkilatı sorumlu bir şekilde tavrını göstermiştir. Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazım. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletlerinin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır.

"BUNUN ADI TÜRK DÜŞMANLIĞIDIR"

Irak halkının iradesi ile belirlenen parlamento ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirmiştir. En çok oyu olan partinin siyasi lideri Başkan olarak seçilmiştir. Irak'ın toplumsal birliği parçalı ve kırılgandır. 7 Türkmen vekil olarak parlamentoya girmiştir. Bu sayı elbette yeterli görülemeyecektir. Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yarımdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur. Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır. Irak coğrafyasında ihtilaflı olarak belirlenen toprakların tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentlerinde demografik yapısı ile alçakça, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri de bellidir.

"BİRBİRİMİZE MEZHEP SİPERİNDEN Mİ BAKACAĞIZ"

Niyet ve hedef sahipleri bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkumdur. Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türkmenler Irak toplumunun şerefli topluluklarıdır. Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlerin birden fazla bakanlıkta görev alması tarihi bir önemdedir. Türk'ün şiisi, sünnisi olmaz. Türk Türk'tür. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız. Böyle bakarsak tarihe bunu nasıl anlatırız! Millete bunu nasıl izah ederiz!,

"ENES'İN İNTİHARI NE İLK NE DE SON OLACAKTIR"

Enes Kara, bulunduğu apartmandan kendisini yere bırakmıştır. Bu elim intiharın ruh sağlığı ile ilgili detaylı görüş paylaşacak değiliz. Rus sağlığı kanun teklifimiz bir önce görüşülmesini bekliyoruz. Geleceğimizi riske atamayız, gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Malum intihar ne ilk ne de son olacaktır. Söz konusu intihar olayının muhafazakar kesim için intikam aracına dönüştürülmesi insani ve vicdani değildir. Kimin inanıp inanmadığı, kimin nereye gönül verdiği bizim sahamızda değildir.

"PEYGAMBER SOYUNDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETMEK MÜNAFIKLIKTIR"

CHP'nin çıkıp, 'Bizim Genel Başkanımız peygamber soyundan geliyor' açıklaması maneviyat dolandırıcılığıdır. Kılıçdaroğlu, peygamber efendimizin soyundan geliyor ise, onun ahlakı ile bezenmesi beklenen bir insanlık halidir. Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı bile kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıklık, a'dan z'ye sahtekarlıktır.

"SOKAK LAMBASI GİBİ OLMA, KİME YANDIĞIN BELLİ OLSUN"

CHP zihniyeti; terörist Demirtaş'ın yanında, Sorosçu Osman Kavala'nın izindedir. Anlayamadığımız nokta CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Osman Kavala, Türkiye'yi sevmemesine rağmen CHP'lilerin Kavala sevgisi neye yorumlanmalıdır. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kafasında cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala da mı vardır! 'Bu Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na şunu demek isterim ki biz tencere veya şişe değiliz ki kapak bizi bulsun. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime yandığın belli olsun. Bu yıl ki piyangonun Kılıçdaroğlu'nun çıkmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı."

YORUMLAR (4)
  • Tuğrul Coşar: Neden beş yıl sonra neden neden simdi isimiz gücümüz konumuz beş yıl önceki bir şarkıdaki iki kelimemi ayrıca bu iki kelimeye gelene kadar tonlaraca milyarlarca konu sorun kelime var .kimin neyin peşinde olduğunu aklı selim insanlar biliyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: neden buı haberde ben arkadaşlarım beğenmiyor işaretini tıklıyor sonudeğişmiyor neden gerçeği yansıtmıyorsunuz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Sezen Aksu, Türk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme - Son Dakika
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