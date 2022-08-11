Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak - Son Dakika
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Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak

11.08.2022 16:22
Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak

Yargı dizisinin sezon finalinde Hakime Neva Seçkin karakterine veda eden güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Ateş Kuşları dizisinin kadrosuna katıldı. Gümülcinelioğlu, yeni sezonda ATV ekranlarında olacak dizide 'Turna' isimli karakteri canlandıracak.

Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde sezon finalinde kadrodan ayrılan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni adresi belli oldu.

TURNA ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yargı dizisinden ayrılan Gümülcinelioğlu, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Gümülcinelioğlu'nun Bozdağ Film'in çekeceği "Ateş Kuşları" dizisinin başrolü için imza aşamasında. Başarılı oyuncu, dizide Turna karakterine hayat verecek.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" sloganıyla çekilecek olan dizi sokak çocuklarının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturacak. Merakla beklenen diziyi Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem yazıyor.

Yargı'nın kadrosundan ayrılan Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni dizisi belli oldu

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da doğdu. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. "Annie" ve "Hababam Sınıfı" adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında "Barut Fıçısı" tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı. Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında "8. Gün" adlı dizide canlandırdığı "Şehnaz" rolü ile çıktı.

Yargı'nın kadrosundan ayrılan Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni dizisi belli oldu
Yargı'nın kadrosundan ayrılan Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni dizisi belli oldu
Yargı'nın kadrosundan ayrılan Başak Gümülcinelioğlu'nun yeni dizisi belli oldu
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Son Dakika Magazin Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak - Son Dakika
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