Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı

Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
13.02.2026 21:09  Güncelleme: 21:30
Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, 80. yaş gününü kutladı ve kendisine gelen doğum günü mesajları için sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Kutlamaları kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte yapan sanatçı, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Pekkan, hayranlarından gelen sevgi dolu mesajlar için 'Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye' ifadelerini kullandı.

Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, 80. yaşını kutladı. Usta sanatçı, doğum günü vesilesiyle kendisine gelen mesajlar ve iyi dilekler için sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

KARDEŞİYLE KUTLAMA ANLARINI PAYLAŞTI

Ajda Pekkan, doğum gününde kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte kutlama yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

"VARLIĞINIZ EN DEĞERLİ HEDİYE"

Süper star, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kıymetlilerim,

Doğum günümde paylaştığınız tüm içten mesajlarınız, aramalarınız ve güzel dilekleriniz için her birinize gönülden teşekkür ederim.

Enerjiniz, sıcaklığınız ve samimi duygularınız beni her zaman olduğu gibi çok mutlu etti.

Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye.

Sizleri çok seviyorum.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

TARKAN'IN SAHNESİNDE HAYRANLARINI MEST ETMİŞTİ

Ajda Pekkan, doğum günü öncesinde son olarak Tarkan'ın konserine konuk olmuş, sahnede sergilediği performansla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bırakmıştı. İkili, Yakar Geçerim şarkısında düet yapmıştı.

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    dış kaporta ne kadar iyi gösterirse göstersin iç kaporta gittikçe eskiyor yenisini takmak mümkün değil yolun sonu kara toprak 36 4 Yanıtla
  • mavişş Kaplan mavişş Kaplan:
    okadar boya estetik benim anne annemde öyle görünür 16 4 Yanıtla
  • Oyun Vagonu Oyun Vagonu:
    Ben 53 yaşındayım. Annem 81 yaşında. Oturduğu yerden zor kalkar. Kalp ritim bozukluğu, Şeker, Tansiyon, Kolesterol ilaçları kullanırken bu kadın 25 yaş görüntüsü diyelim filitre yahu genç kız gibi yürüyüşleri dans edişleri bunlarda mı? Filitre. 13 0 Yanıtla
  • 20242025? 20242025?:
    araçlarda olduğu gibi insanlarda da hurda yasası çıksa fena olmaz 1 4 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    banyo şart 1 1 Yanıtla
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
