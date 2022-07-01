Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi - Son Dakika
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Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi

01.07.2022 10:43

Survivor All Star'da Adem ile şampiyonluk için yarışan Nisa, en fazla SMS'i alarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Nisa'nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı "Yatarak şampiyonluk olmaz" diyerek bu sonucu beğenmediklerini dile getirdi.

Ocak ayında başlayan Survivor All Star'ın dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalinde şampiyon belli oldu. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.

CANLI YAYINDA KUPASINI ALDI

Şampiyonluğunun açıklanmasının ardından Nisa sahnede büyük coşku yaşadı. Tribünleri dolduran hayranları ise Nisa'ya tezahüratlarıyla destek verdi. Survivor şampiyonu olan Nisa'nın kupasını da Acun Ilıcalı verdi.

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

NİSA'YA TWITTER'DA TEPKİ YAĞIYOR

Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Nisa'nın şampiyonluğu hak ettiğini ve Survivor'da bir kadının şampiyon olması gerektiğini söylerken bir kısım da Nisa'nın hak etmediğini belirtti. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi.

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

İşte Survivor şampiyonu Nisa için yapılan bazı yorumlar...

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi
Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
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Son Dakika Magazin Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi - Son Dakika


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