Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Bir türlü ikna olmadı! Yaşadığı acıya dayanamayan 17 yaşındaki genç, köprüden atladı

Survivor 2021'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak yalanlayan Kalaycıoğlu, bu sefer de yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

YAN YANA YAKALANDILAR

Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddiasını yalanlayan ikili, yine yan yana görüntülendi.

Çiftin bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Gökhan Özdemir

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI

Yarışmadan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Kalaycıoğlu, son halini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun pozları...

Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı