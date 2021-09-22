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Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi - Son Dakika

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

22.09.2021 10:10

Geçtiğimiz sezon survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, adı bir süredir aşk dedikodusuna karıştığı Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir ile bir mekanda yemek yerken objektiflere takıldı.

Survivor 2021'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son günlerde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan ancak yalanlayan Kalaycıoğlu, bu sefer de yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.

YAN YANA YAKALANDILAR

Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşk iddiasını yalanlayan ikili, yine yan yana görüntülendi.

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Çiftin bir süredir birlikte olduğu ancak ilişkilerini basından uzak tutmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Gökhan Özdemir

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI

Yarışmadan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Kalaycıoğlu, son halini de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun pozları...

Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi

Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialı paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Panorama, Gökhan Özdemir, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi - Son Dakika
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