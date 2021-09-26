Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, 1 yıl önce evlendiği basketbolcu eşinden boşandı

Miss Turkey 2013 yarışmasını üçüncülük ile bitiren Ezgi Avcı, daha sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurma imkanı yakalamıştı. Sonraki süreçte Basketbolcu Nemanja Drusiric evlenen ve bir süre evliliğini mutlu şekilde sürdüren Avcı'nın evliliğinde sorunlar çıktığı ve ikilinin ayrılacakları gündeme gelmişti.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE DAVA AÇTI

Hürriyet'te yer alan habere göre, birkaç ay önce sosyal medyadan eşi ile olan tüm paylaşımları kaldıran ve tek başına tatile çıkan Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Nemanja Drusiric'e "şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma" davası açtı.

5 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric'in boşandığı eşi Ezgi Avcı'ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.