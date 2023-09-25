Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez bebek bekliyor - Son Dakika

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez bebek bekliyor

Son Güncelleme: 25.09.2023 08:59

Ampute Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli'nin hayatını anlatan filmin başrolü seçilen Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, ikince kez bebek bekliyor.

Yıllar önce yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki "Ali Vefa" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturmuş geçtiğimiz yıl da kızlarına kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

SESSİZ KALDILAR

Muhabironline'da yer alan habere göre, 2022 yılında kızları Zeynep'i kucaklarına alan çift, yeniden anne ve baba oluyor. Evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan ikilinin ikinci bebeklerini cinsiyeti henüz belli olmazken Ölmez ve Çeşmioğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, ilk hamileliğini de bir süre gözlerden uzak yaşamıştı.

BARIŞ TELLİ'NİN HAYATINI OYNAYACAK

Yoğun bir iş temposu bulunan başarılı oyuncu Taner Ölmez, şimdilerde Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin hayat hikayesini anlatan "Hayatla Barış" filminde rol alıyor. Ölmez, 28 Ağustos'ta başlayan filmdeki rolü için Barış Telli'den ders aldı.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez anne ve baba oluyor
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez anne ve baba oluyor
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez anne ve baba oluyor
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez anne ve baba oluyor
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez anne ve baba oluyor

Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez bebek bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez bebek bekliyor - Son Dakika
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