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Tarkan'a tepki gösterip milliyetçi yorumlarda bulunmuştu! Hakan Ural'ın asker kaçağı olduğu gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Tarkan'a tepki gösterip milliyetçi yorumlarda bulunmuştu! Hakan Ural'ın asker kaçağı olduğu gün yüzüne çıktı

21.02.2022 17:51

Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına tepki olarak mehter marşı çaldırıp ve milliyetçi yorumlarda bulunmuştu. Ural'ın 1998' yılında "Askerlikten kaçmak için hile yapmak" suçuyla on ay hapis cezası aldığı gün yüzüne çıktı.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Türkiye'nin gündemine oturan yeni şarkısı Geççek, siyasi mesajlar içerdiği iddiasıyla bazı kesimlerden tepki görmüştü. Gündeme dair konu ve kişiler hakkında iddialı ve sert yorumlar yapan Hakan Ural da Tarkan'ı eleştirdikten sonra programda mehter marşı çalarak tepkisini ortaya koymuştu.

MİLLİYETÇİ YORUMLAR YAPMIŞTI

Mehter marşı çaldırırken milliyetçi yorumlar da yapan Hakan Ural hakkında 10 ay hapis cezası verilmesine neden olan bir haber yıllar sonra ortaya çıktı.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hakan Ural'ın 1998 yılında "Askerlikten kaçmak için hile yapmak" suçundan on ay hapis cezası aldığına ilişkin haber Hürriyet'in internet sitesinde şöyle yer aldı:

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, ünlü sanatçı Sibel Can'ın kocası Hakan Ural'ı, "Askerlikten kaçmak için hile yapmak" suçundan on ay ağır hapse mahkum etti. Ural'ın, "Çürük raporu" alarak, askerlikten kaçtığı ihbarı üzerine dava açılmasının hemen ardından Van'da askerliğini yapmasının suçu ortadan kaldırmayacağı bildirildi.

10 AY HAPİS CEZASI ALMIŞ

1968 doğumlu Hakan Ural, 21 Mart 1989'da, İstanbul'da oturduğu halde, Ankara Cebeci Askerlik Şubesi'nden sahte bir yazı ile sevk yaptırarak, GATA'dan "Sara hastası olduğu ve askerliğe elverişli bulunmadığı" şeklinde rapor aldı ve askere gitmedi. 1994'te Ural'ın sahte sevkle rapor aldığı ihbarı üzerine Genelkurmay Askeri Savcılığı harekete geçti ve dava açtı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi de dünkü duruşmasında, Ural'ın suçunu sabit görerek, on ay ağır hapse hükmetti. Cezanın kesinleşmesi halinde, Ural, 1989'da çıkarılan 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının beşte birini çekecek ve iki ay hapis yatacak."


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Hakan Ural, Geççek, Tarkan, Asker, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tarkan'a tepki gösterip milliyetçi yorumlarda bulunmuştu! Hakan Ural'ın asker kaçağı olduğu gün yüzüne çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tarkan'a tepki gösterip milliyetçi yorumlarda bulunmuştu! Hakan Ural'ın asker kaçağı olduğu gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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