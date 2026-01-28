Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı

Uzun yıllar sonra İstanbul'da sahne alan Tarkan, Volkswagen Arena'da düzenlenen konser serisiyle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Megastar, 27 Ocak gecesi verdiği konserde hem repertuvarı hem de sürpriz konuklarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

SAHNEYE BU KEZ SİBEL CAN VE ATA DEMİRER ÇIKTI

Tarkan'ın bu özel gecedeki konukları Sibel Can ve Ata Demirer oldu. Ünlü popçu, sahnesini iki yakın dostuyla paylaşırken salonda coşku bir an olsun düşmedi.

"GÜL DÖKTÜM YOLLARINA" İLE NOSTALJİ RÜZGARI

Üçlü, 1994 yılına damga vuran "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını birlikte seslendirdi. Parça, seyircilerden büyük alkış alırken, geceye nostaljik bir hava kattı.

ATA DEMİRER'DEN SAHNE ŞOVU

Şarkı sırasında Ata Demirer, enerjik dans figürleri ve esprili tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü komedyenin sahnedeki performansı izleyenleri kahkahaya boğarken, Sibel Can da dans performansı ile göz doldurdu.

Zeytin Gözlüm ve Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine şarkılarını da birlikte söyleyen üçlü, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sibel Can ve Tarkan'ın Çakmak Çakmak şarkısında yaptığı düet de konseri izleyenleri mest etti.

İLK KONUK CEM YILMAZ OLMUŞTU

Tarkan, geçtiğimiz hafta aynı sahnede Cem Yılmaz'ı ağırlamış ve "Kuzu Kuzu" düetiyle gündem olmuştu. Bu hafta ise Sibel Can ve Ata Demirer sürpriziyle konser maratonuna yeni bir renk kattı.

Konser boyunca sahnedeki samimi anlar ve müzikal uyum dikkat çekerken, izleyiciler Tarkan'ın sahnesinde bir kez daha müzik ve eğlencenin bir arada olduğu özel bir gece yaşadı.