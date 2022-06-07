Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi - Son Dakika
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Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi

07.06.2022 08:44

Barış Akarsu ile ilgili sorulara verdiği cevapları ve tavırları sebebiyle büyük tepki çeken ve çekimleri yapılacak "Barış Akarsu Merhaba" filmindeki rolünü kaybeden Aslı Bekiroğlu'nun yerine Üç Kız Kardeş dizisinde oynayan Almila Ada getirildi.

Trafik kazası geçiren ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden unutulmaz rockçı Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Fikri Harika Productions'un imza atacağı "Barış Akarsu Merhaba" filmi bu hafta Amasra'da sete çıkacak. Ancak filmin kadrosunda bir değişiklik yaşandı.

ASLI BEKİROĞLU PROJEDEN AYRILDI

Filmde Barış Akarsu'nun sevgilisi Zeynep karakterini oynayacak olan Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir ödül töreninde yeni projesinden bahsetti. Sorulara gülerek cevap veren Bekiroğlu'nun şarkıcının trajik ölümünün hatırlatılmasıyla "Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun" demesi tepkilere yol açmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapa yapım şirketi ve Aslı Bekiroğlu yollarını ayırdıklarını duyurmuştu.

Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu Merhaba filminden ayrılmasıyla yerine Almila Ada getirildi

YENİ OYUNCU ALMİLA ADA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bekiroğlu'nun projeden ayrılmasıyla Zeynep rolünü oynayacak yeni isim aranmaya başladı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan Almila Ada, Barış Akarsu Merhaba filmiyle anlaştı. Ada, dizide Zeynep karakterine hayat verecek.

Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu Merhaba filminden ayrılmasıyla yerine Almila Ada getirildi

ALMİLA ADA KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı. Daha sonra yurt dışında birçok dergide modellik yaptı. Almila Ada; Paris- Londra Moda haftasında, ünlü Hollister markası, BBC İngiltere, Litvanya'da IQ dergisi, Italyan Vogue dergisi ve Instyle dergisi için modellik yaptı.

Ada, 2015 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle televizyona ilk adımını attı ve daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı. 2017 yılında başrolü Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in paylaştığı Adı Efsane dizisinde Melis karakterini oynadı. 2017 yılında ise ATV ekranlarının sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları dizisinde Cennet rolünü oynadı. Dizide Esra Ronabar ve Berk Atan ile beraber başrolü paylaşan Almila Ada, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandırıyor.

Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu Merhaba filminden ayrılmasıyla yerine Almila Ada getirildi
Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu Merhaba filminden ayrılmasıyla yerine Almila Ada getirildi
Aslı Bekiroğlu'nun Barış Akarsu Merhaba filminden ayrılmasıyla yerine Almila Ada getirildi
Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması... Aslı Bekiroğlu, rol alacağı filmin konusu olan Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki topladı!
Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! Barış Akarsu Merhaba filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! Barış Akarsu Merhaba filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
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Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim! Barış Akarsu Filmine Aslı Bekiroğlu'nun Yerine Flaş İsim!

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Son Dakika Magazin Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! 'Barış Akarsu Merhaba' filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi - Son Dakika
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