Tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal fuhuş iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal fuhuş iddialarını yalanladı

05.07.2023 23:53

Adana'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklandığı iddia edilen Esra Rabia Ünal, iddiaları yalanlayarak kendisine iftira atıldığını söyledi. Ünal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda söz konusu kişinin kendisi olmadığını belirtti ve tepki gösterdi. Ayrıca, 5 yıl önceki fuhuş operasyonuna da değinerek gerçek adının Ayşe olduğunu ve lakabının Eyşan olduğunu açıkladı.

5 yıl önce Adana'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklandığı iddia edilen tesettürlü sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal sessizliğini bozdu. İddiaları yalanlayan Ünal, "Böyle bir şey yok. Saçma sapan ne alaka kadın bana benzemiyor bile. İftira atıyorsunuz" dedi.

ESRA RABİA ÜNAL'LA İLGİLİ "FUHUŞ" İDDİASI

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarla kendinden sıkça söz ettiren tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal'la ilgili gündeme gelen iddia çok konuşuldu. Kalça dansı videolarıyla zaman zaman tepki çeken Ünal'la ilgili sosyal medyadaki bazı kaynaklar "fuhuş" iddiasında bulundu. Esra Rabia Ünal'ın 5 yıl önce Adana'da fuhuş operasyonunda tutuklandığı, gerçek isminin Ayşe Bolhatoğlu, lakabının ise Pembe Panter olduğu öne sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ne diyeceği merakla beklenen Esra Rabia Ünal sonunda sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesaplarından iddialarla ilgili video paylaşan Ünal, söz konusu kişinin kendisi olmadığını söyledi. Kendisine iftira atıldığını iddia eden Ünal, sert tepki gösterdi.

"BU KADININ BENİMLE NE ALAKASI VAR?"

Esra Rabia Ünal, şunları söyledi: "Arkadaşlar siz iyi misiniz? Bu kadın kim? Şuraya bak. Böyle bir şey yok. Saçma sapan ne alaka kadın bana benzemiyor bile. Bu kadının benimle ne alakası var?

"İFTİRA ATIYORSUNUZ"

Olay ne. Beni sevmiyorsunuz anlıyorum ama benden daha beterleri olduğu halde sırf gündemdeyim diye düşürmeye çalışıyorsunuz. Yetmiyor leke vuruyorsunuz, iftira atıyorsunuz."

"LAKABIM PEMBE PANTER DEĞİL EYŞAN"

5 yıl önceki fuhuş operasyonuna da değinen Ünal, "Ben 5 yıl önce yok sayılırım. Daha 22 yaşıma girmedim. Gerçek adım Ayşe'ymiş, lakabım da Pembe Panter'miş, benim lakabım Eyşan" dedi. Esra Rabia Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da benzer ifadeler kullandı: "Ben Pembe Panter değil Eyşanım"

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Son Dakika Magazin Tesettürlü fenomen Esra Rabia Ünal fuhuş iddialarını yalanladı - Son Dakika


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