24 yaşındaki genç oyuncu ve TikTok fenomeni Özkan Sağın, 1.66'lık boyundan rahatsız olunca harekete geçti. Boy uzatma ameliyatı olarak 10 cm uzayan genç isim, son haliyle dikkat çekti.
Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı. Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı.
Son Dakika › Magazin › TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu - Son Dakika