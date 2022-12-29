TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu - Son Dakika
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TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu

29.12.2022 10:20

TikTok fenomeni Özkan Sağın, Türkiye'de boy uzatma ameliyatı oldu. 1.66'dan 1.76 cm'e ulaşan fenomen, son halini de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

24 yaşındaki genç oyuncu ve TikTok fenomeni Özkan Sağın, 1.66'lık boyundan rahatsız olunca harekete geçti. Boy uzatma ameliyatı olarak 10 cm uzayan genç isim, son haliyle dikkat çekti.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Çektiği eğlenceli videolarla Instagram'da 1 milyon TikTok'ta da 2,5 milyon takipçiye ulaşan Özkan Sağın, ameliyatla 10 cm uzadıktan sonra hasta yatağından bir video yayınlayarak "Ameliyatla 1.66'dan 1.76 olmuşumdur" notunu yazdı. Sağın daha sonra da bir video hazırlayarak öncesi ve sonrası halini paylaştı.

TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu
TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu
TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu
TikTok fenomeni Özkan Sağın, boy uzatma ameliyatı oldu
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Özkan Sağın, Magazin, Son Dakika

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