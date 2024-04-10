Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor

Televizyon tarihine damga vuran ve günümüzde tekrar bölümleri yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak Amerika'da yaşamaya başlayan Tolga Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllar önce evlenerek Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi işini kuran Tolga Karel, hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi menajeri Tümay Özokur'a müjdeli haberi veren oyuncu, 5. kez baba olacağını duyurdu. Üç erkek bir kız babası olan Tolga Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti de kız. Bir kez daha babalık heyecanı yaşayan oyuncu, "Erkek çocuk olursa isim hakkı bende, kız olursa eşim Sarah'ta" dedi. Karel'in çocuklarının ismi ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları Cannes'a gitti. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, Cannes'da pembe pul işlemeli mini bir elbise ve babet tercih etti. Civelik'in kombini takipçileri tarafından beğenilmedi.
Amazon'un heyecanla beklenen Fallout dizisi için beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Dizinin yayın tarihi, ani bir kararla başta 12 Nisan olarak belirlenenden daha erkene çekildi. Fallout dizisi, 10 Nisan'da izleyicilerle buluşacak. Tarih değişikliği, The Ghoul karakterini canlandıran Walton Goggins'in yer aldığı bir video ile duyuruldu. Prime abonesi olmayanlar için de bir sürpriz var, dizinin ilk bölümü Twitch yayıncılarının kanallarında da izlenebilecek. Fallout dizisi, Bethesda'nın efsanevi video oyun serisinin hayranları arasında büyük bir heyecan uyandırdı.
6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, daha önce helikopterin önünde poz verdiği Ali Koç ile bir araya geldi. Koç ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Cavadzade, "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notuyla dikkat çekti.
Ege, müzik sektörünün değiştiğini ancak hala arabesk müziğin etkisinde olduğunu söyledi. Müzik endüstrisinin temelinde hala arabesk olduğunu belirten Ege, Türkiye'deki en büyük müzikal problem olarak bunu gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Ege'nin yeni çalışmalarını okur severlerle buluşturacağı ve 2025 yılında bir plak çıkarmayı planladığı da belirtildi.
Bayramın heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarıyla yaşanıyor. Bu hafta sahnelenecek 16 oyunumuz seyircimizle buluşmak için gün sayıyor.
Başarılı oyuncu Buket Dereoğlu, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Dereoğlu, özel hayatından bahsederek Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı. İlk evliliğini genç yaşta yaptığını ve beceremediğini söyleyen Dereoğlu, boşanma sürecinin hızlı olduğunu ve anlaşmalı olarak ayrıldıklarını belirtti.
2 yıldır kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Bir görüntüde Yılmaz'ın sevgilisine sıkı sıkı sarılarak dudağından öptüğü de görüldü.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.
Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Survivor All Star'dan elenen ve sonrasında ortalıktan kaybolan Poyraz'dan video geldi. Günlerdir Dominik'te olan Poyraz, ''Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum'' dedi.
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