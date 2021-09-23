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Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz! - Son Dakika

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

23.09.2021 15:56
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!, System.String[]

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI2015 ile 2017 arasında evli kaldığı Amber Heard'ün kendisine şiddet uygulamakla suçladığı oyuncu Johnny Depp, Yaşam Boyu Başarı Ödülü (Donostia Ödülü) almak için bulunduğu 69'uncu San Sebastian Film Festivali'nde yine bu konuya gönderme yaptı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

2015 ile 2017 arasında evli kaldığı Amber Heard'ün kendisine şiddet uygulamakla suçladığı oyuncu Johnny Depp, Yaşam Boyu Başarı Ödülü  (Donostia Ödülü) almak için bulunduğu 69'uncu San Sebastian Film Festivali'nde yine bu konuya gönderme yaptı. İspanya'nın en önemli sinema buluşmalarından biri olarak nitelendirilen San Sebastian Film Festivali'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Depp, Hollywood'da yıllar boyu yaşanan taciz olaylarını gündeme taşıyan #metoo (ben de) hareketini gündeme getirerek "işin çığırından çıktığını" savundu.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

KİMSENİN GÜVENDE OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

58 yaşındaki iki çocuk babası Johnny Depp "Ortaya çıkan çeşitli hareketler var. Eminim ki bunların temelinde iyi niyet var. Ancak şu anda işler o kadar kontrolden çıktı ki, emin olun kimse güvende değil. Bu linç kültürü, bu bir anda yargıya varma yarışı; ağızlardan çıkan kirli hava gibi. Bu sadece bana yönelik değil. Erkek ya da kadın birçok insanın başına geldi. Ne yazık ki insanlar bir noktadan sonra, aslında öyle olmamasına rağmen sorunun kendilerinde olduğunu düşünmeye başlıyorlar" dedi.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

ÖDÜL ALMASI ELEŞTİRİLDİ

Bu arada Johnny Depp'in San Sebastian Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü alması kadın hakları için mücadele eden dernekler ve sinema sektörünün kadın çalışanları tarafından da eleştirildi. İspanya Kadın Film Yapımcıları ve Görsel-İşitsel Medya Derneği başkanı Cristina Andreu, ağustos ayında Associated Press'e verdiği demeçte, bu ödülün Depp'e verilmesinin "festival ve festivalin yönetimi hakkında çok kötü şeylere işaret ettiğini" söyledi.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

DAVALAR PEŞ PEŞE

Depp, boşanma sürecinin başından bu yana Amber Heard tarafından "şiddet uygulamakla" suçlandı. Heard, 2018 yılında Washington Post'ta yayınlanan bir yazısında, adını vermeden Depp'ten şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Bu suçlamayı reddeden Depp, gazeteye hakaret davası açtı. Ünlü oyuncu tüm bunların Heard tarafından "reklam amacıyla uydurulan bir yalan" olduğunu iddia etmişti. ABD'de açılan bu dava henüz sonuçlanmadı.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

DEPP BİR DAVAYI KAYBETTİ

Ünlü aktör Johnny Depp, 2020 yılında, Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasını manşet yapan The Sun gazetesine yönelik bir iftira davası açtı. Ancak Depp bu davayı kaybetti. Mahkemeden Depp'in, Heard'e onlarca kez saldırıda bulunduğu ve üç kez de "hayatından endişe etmesine neden olduğu" kararı çıktı. Depp, iki kez davayı temyize taşımak için başvuruda bulundu ama ikisi de reddedildi.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

İŞİNİ BİLE KAYBETTİ

Bütün bu iddialar Depp'in kariyerini de zora soktu. Londra'da görülen davayı kaybetmesinin ardından Depp, Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarıldı. Fakat filmin yapımcılığını üstlenen şirket, üç filmlik seri için Depp ile anlaştıkları ücret olan 10 milyon doların oyuncuya ödeneceğini duyurdu.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

HAYRANLARI DA 'KAPIŞTI'

Bu arada çiftin hayranları arasında da büyük bir mücadele başladı. Depp'in Fantastik Canavarlar serisindeki işini kaybetmesinden sonra hayranları hemen harekete geçti. Depp'in hayranları, Amber Heard'ün de Aquaman adlı serinin yeni halkasından çıkarılması için imza kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında kısa sürede bir milyon tane imza toplandı. Hatta iddialara göre bu işe Depp de karıştı. Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi. Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiye almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer aldı.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

FİLM AŞKI UĞRUNA ONU TERK ETTİ

Johnny Depp, ilk evliliğini 1983te Lori Anne Allison ile yaptı, iki yıl sonra boşandı. Depp, Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanesa Paradis ile 14 yıl birlikte oldu. İki çocuk sahibi olan çift, Depp'in Rum Diaries filmindeki rol arkadaşı Amber Heard'e aşık oyunca bu birliktelik bitti.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

DEPP'E DESTEK OLDU

Bütün bu olup bitenlere rağmen Paradis, zorlu boşanma davası sırasında eski sevgiliSi ve iki çocuğunun babasına destek oldu. Paradis, 27 Mayıs'ta el yazısıyla yazıp imzaladığı bir mektubu ünlü Magazin sitesi TMZ'ye gönderdi. Paradis'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

'İlgilenenlerin dikkatine, Johnny Depp benim iki çocuğumun babasıdır. Çok hassas, sevgi dolu ve sevilen bir insandır. Tüm kalbimle inanıyorum ki, son duyduğumuz suçlamalar son derece çirkindir. Tüm yıllar boyunca tanıdığım Johnny asla bana fiziksel olarak kötü davranmadı. Bu iddiaların 14 mükemmel yıl boyunca birlikte yaşadığım adamla hiçbir ilgisi yok. Sevgilerimle, Vanessa Paradis'.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

ELON MUSK İLE ALDATTI İDDİALARI

Bu arada bir dönem de Amber Heard'ün, Depp'i Elon Musk ile aldattığı iddiaları ortaya atıldı. Hatta evli oldukları sırada Depp çekim için şehir dışındayken Heard'ün, Elon Musk'ı evine aldığı sırada çekildiği ileri sürülen görüntüler de basına yansıdı.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

MUSK İDDİALARI YALANLADI

Görüntüler asansörün güvelik kamerası tarafından kaydedildi. Musk ise Amber Heard ile görüşmeye başladığında çiftin zaten ayrılmış olduğunu iddia etti. Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

OLAYLI AŞK BU FİLMİN SETİNDE BAŞLADI

Johnny Depp ile Amber Heard, başrollerin paylaştıkları 2001 tarihli The Rum Diary filminin setinde tanıştılar. Çiftin senaryo gereği başlayan yakınlaşması gerçek hayata yansıdı. Kısa sürede evlilik kararı aldılar. 2015 yılında evlendiler iki yıl sonra boşanma kararı aldılar. Ama aralarındaki gerilim evliliklerinden bile daha uzun sürdü.

Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!

Film Festivali, Amber Heard, Johnny Depp, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz! - Son Dakika
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