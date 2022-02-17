Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddiasını Ozan Tufan üzerinden tiye aldı: Kork benden, haftaya sahadayım

Yıllardır başı fazla kilolarıyla dertte olan ünlü komedyen Ata Demirer'in 50 kilo verdiği iddia edildi. Ata Demirer de kendisiyle ilgili çıkan zayıflama haberlerine cevap verdi.

"HAFTAYA SAHADAYIM"

50 kilo verdi haberlerini Twitter hesabından paylaşan Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, komedyenin bu tweetine "Yarın gel orta sahada başla", "bizim takımda forma giyersin", " Galatasaray'ın orta sahasında her halinle oynarsın" gibi yorumlar geldi.

"DEVRİN SONU"

Öte yandan Ata Demirer, Ozan Tufan ile ilgili gönderme yaptığı tweetin altına yorum yapan bir kullanıcıya cevap verdi. "Abi kaç kilo verdin Ben sabah haberi okuyunca senin adına sevindim ve kendi kendime bu bir devrin sonu dedim. Dile kolay yıllardır senin ve Sibel Can'ın kilolarını konuşuyoruz. Seni seviyorum abi" yazan kullanıcıya "Devrin sonu" yanıtını verdi.

OZAN TUFAN ZAYIFLADI HABERLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, zaman zaman kilolarıyla gündeme gelirken zayıfladığı haberleri de çok yazılıyordu. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun 7 kilo vererek Fenerbahçe'ye geri döndüğü söylenmişti. Ata Demirer, bu bağlamda Ozan Tufan'a gönderme yapmış oldu.

Ozan Tufan