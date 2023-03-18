Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı! Deniz Seki'den COVID-19 paylaşımı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı! Deniz Seki'den COVID-19 paylaşımı

18.03.2023 09:55

Başarılı şarkıcı Deniz Seki, sosyal medyadan hasta yatağında bir fotoğraf paylaşarak koronavirüse yakalandığını açıkladı. Takipçilerine de uyarılarda bulunan Seki, "Lütfen dikkat edelim, hala aramızda bu pis mikrop" ifadelerini kullandı.

Şarkıları ve sahne kıyafetlerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 52 yaşındaki Deniz Seki, son paylaşımında koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"HALA ARAMIZDA BU PİS MİKROP"

Instagram hesabından hasta yatağında çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Deniz Seki, takipçilerini de uyararak "Koronavirüs bitti sanıyorlar ama ben Kovid olmuşum. Bugün karantinada 3'üncü günüm ve bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada ilk defa Kovid oldum. Lütfen dikkat edelim, hala aramızda bu pis mikrop. Yüzüm çok halsizdi, size güzel görünmek için biraz makyaj yaptım. Hepinize çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına Saba Tümer, Bengü, Pınar Altuğ, Gonca Vuslateri, Demet Şener ve Yonca Lodi gibi birçok isimde geçmiş olsun yorumu yağdı.

Şarkıcı Deniz Seki koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Deniz Seki koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Deniz Seki koronavirüse yakalandı
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı! Deniz Seki'den COVID-19 paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı! Deniz Seki'den COVID-19 paylaşımı - Son Dakika
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