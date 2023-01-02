Ünlü şarkıcı Shakira'dan kendisini aldatan Gerard Pique'ye ağır sözler: İyi insanlar edepsizlerden daha fazla - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Shakira'dan kendisini aldatan Gerard Pique'ye ağır sözler: İyi insanlar edepsizlerden daha fazla

02.01.2023 18:17

16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, iki çocuğun babası İspanyol futbolcu Gerard Pique'den ihanete uğradığını söyleyerek ayrılmıştı. Şarkıcı, eski eşine sert göndermede bulundu.

Shakira, İspanyol futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. İhanete uğrayan ünlü şarkıcı12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcudan ayrılmıştı. Shakira, sosyal medyadan ihanet açıklaması yaptı.

"İYİ İNSANLAR EDEPSİZDEN ÇOK DAHA FAZLA"

Yıldız isim, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın ilacı var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Karşındakini küçümseme, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizden çok daha fazla. Empatik insan, tempatik değil. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur" dedi.

Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme

"GÖZYAŞLARIMIZ İSRAF DEĞİLDİR"

Yıldız şarkıcı, "Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" diyerek, sözlerine devam etti.

Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme
Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme
Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme
Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme
Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme
Shakira'dan Gerard Pique'ye sert gönderme
Kaynak: Snob Magazin
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Shakira, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Shakira'dan kendisini aldatan Gerard Pique'ye ağır sözler: İyi insanlar edepsizlerden daha fazla - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Shakira'dan kendisini aldatan Gerard Pique'ye ağır sözler: İyi insanlar edepsizlerden daha fazla - Son Dakika
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