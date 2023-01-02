Shakira, İspanyol futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılmıştı. İhanete uğrayan ünlü şarkıcı12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası futbolcudan ayrılmıştı. Shakira, sosyal medyadan ihanet açıklaması yaptı.
Yıldız isim, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın ilacı var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Karşındakini küçümseme, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar, edepsizden çok daha fazla. Empatik insan, tempatik değil. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur" dedi.
Yıldız şarkıcı, "Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" diyerek, sözlerine devam etti.
Son Dakika › Magazin › Ünlü şarkıcı Shakira'dan kendisini aldatan Gerard Pique'ye ağır sözler: İyi insanlar edepsizlerden daha fazla - Son Dakika