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Usta oyuncu Ömer Karanlık yaşamını yitirdi - Son Dakika

Usta oyuncu Ömer Karanlık yaşamını yitirdi

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

20.11.2023 13:58  - Güncelleme: 14:01

Şevkat Yerimdar, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda ve Çakallarla Dans 2 gibi birçok projede yer alan ve şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Numan rolünü oynayan usta oyuncu Ömer Karanlık, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DÜN DEFNEDİLDİ

Yıllardır sayısız projede rol alan Ömer Karanlık, 19 Kasım 2023 Pazar günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ömer Karanlık'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Esenyurt Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Oyuncunun ani ölümü, sevenleri ve Türkiye'nin sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Usta oyuncu Ömer Karanlık, hayatını kaybetti

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

1958 yılında dünyaya gelen Ömer Karanlık, Şevkat Yerimdar, Hayat Devam Ediyor, Çakallarla Dans 2 ve Muhteşem Yüzyıl başta olmak üzere, çok sayıda projede rol aldı. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar arasında Alman Kuzusu, Baba, Leylifer, Gibi, Kırmızı Oda, Söz, ve Aldatmak yer alıyor.

Usta oyuncu Ömer Karanlık, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ömer Karanlık, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ömer Karanlık, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ömer Karanlık, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ömer Karanlık, hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Usta oyuncu Ömer Karanlık yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Ömer Karanlık yaşamını yitirdi - Son Dakika
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