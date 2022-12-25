Seren Serengil miras meselesi yüzünden bir süredir görüşmediği annesiyle barıştı

Nevin Teoman, kendisine bakacağı vaadiyle 30 milyon değerindeki evini verdiği kızı Seren Serengil'e "Beni kandırdı" diyerek dava açtı. Davayla ilgili gizlilik kararı olduğunu söyleyen Serengil, annesinin davayı diğer kızlarının korkusundan dolayı açtığını dilekçede yazılanlardan haberinin olmadığını söyledi. İkilinin bu sebepten ötürü bir süredir küs olduğu öne sürülürken, Seren Serengil'den duruma nokta bir paylaşım geldi.

ANNESİYLE BARIŞTI

Serengil, annesiyle olan fotoğrafını Instagram üzerinden paylaşarak "Şimdi en mutlu en neşeli en zengin en zengin benim annem is back. Aramızı bozmak isteyenler avuçlarını yaladılar benim annem beni bilir ve bana çok düşkündür her anne gibi ama benimki sanırım bir tık daha fanatik hep dedim size bu işler annemin işleri değil diye neyse umarım bizi rahat bırakırlar artık.

"ONSUZ BEN ÇOK FAKİRİM"

Bir geldi bütün havam değişti ne kadar güçlü hissediyorsun ne kadar özlemişim anlatamam bu yıl çok kötülüklerle karşılaştım ama Allah hep oyunları bozar ve bozdu.. Annem olsun gerisi olmayıversin çünkü onsuz ben çok fakirim" dedi. Paylaşım dakikalar içinde on binlerce kişi tarafından beğenildi.