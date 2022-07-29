İlhan İrem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu - Son Dakika
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İlhan İrem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

29.07.2022 09:21
İlhan İrem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Uzun süredir böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden Türk pop müziğinin efsane sanatçılarından İlhan İrem, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İrem'in ani ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

Bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşayan ve diyalize bağlanan 67 yaşında sanatçı İlhan İrem, dün akşam vefat etti. Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan usta sanatçının ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Haberi alan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları yayınladı.

İşte ünlü isimlerin İlhan İrem paylaşımları...

YILDIZ TİLBE

"İlhan İrem'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim."

İlhan İrem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Bazı ölümler insanın içini acıtır. Çok üzgünüm. İlhan abi çocukluğumda hep en sevdiklerim arasındaydı. Asil bir sanat yaşamı ile onuruyla, duruşuyla aramızdan ayrıldı.Çok değerli, usta bir sanatçıyı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.Hoşça kal"

TAN TAŞÇI

"Başımız sağ olsun"

ECE SEÇKİN

"'Konuşamıyorum' derken hepimizin içini, özünü özetledi... Geride bıraktığın her nota, o notanın ulaştığı ve sayısını bilmediğin her yara ve her yaranın kapanış hikayesi her daim yoluna ışık tutsun. Çok sevdik seni çok!"

FAZIL SAY

"İlhan İrem'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Çocukluğumuzdan beridir, kendi yolunda gitmiş bir sanat insanıydı. Müziğinde, bestelerinde ve yorumundaşiirsel bir doku ve duyarlılık vardı hep. Rahmetle."

SEDA ÜREN

"Bu sabah sana günaydın diyemedik. Nur içinde yat yeri dolmayacak özel sanatçı İlhan İrem. Naif sesin ve yorumunla, duygulu ve anlamlı şarkılarınla bize bıraktığın müziğin için teşekkür ederiz."

CENGİZ SEMERCİOĞLU

"İlhan İrem yaprak kıpırdamıyor yüreğim öyle susmuş."

ATA DEMİRER

"Şarkıların bizimle… Allah rahmet eylesin gerçek sanatçı İlhan İrem"

METİN AROLAT

"Çok güzel bir adam geçti bu dünyadan. Çok güzel izler bırakarak.. Hoşça kal İlhan İrem. Nurlarla uyu"

FERHAT GÖÇER

"Başımız sağ olsun… Bir güzel insan daha ayrıldı aramızdan… İlhan İrem"

SUNAY AKIN

"Konuşamıyorum"

SELÇUK YÖNTEM

"Kutuplaşan ülkemizin, ortak seslerinden birisiydi. Kaybı, Türkçe müziğin de kaybı... Hoşça kal sevgili İlhan İrem"

ÇELİK

"Hayranı olduğum, şarkılarını söylediğim, zerafet abidesi sanatçı. Toplumuna karşı duyarlı, söylemi olan, yaptığı kendine has müziği Yüce Rabbimizin verdiği o eşsiz sesle süslemiş büyük bir müzisyen. Her şarkısı hittir kendi zamanında. Sesinin yumuşaklığı ve yorumu efsanedir, tıpkı rahmetli Fikret Kızılok gibi. Yaptıkları müzikleri taklidi yapılamadı yani bir o kadar da eşsizdi."

NİLÜFER

"Sen de mi gittin bırakıp bizi? Ne çok anımız var ne çok şarkılar söyledik birlikte. Çok erkendi, çok..Çok üzgünüm"

NİLGÜN BELGÜN

İlhan İrem... Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem'i kaybetmemize. Allah rahmet eylesin .Cennet mekanı olsun. Gençlik günlerimin dostu… Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor. Yıl 80'ler."

IŞIN KARACA

"Bu dünyadan çok özel bir insan geçti… Yattığın yer nurla dolsun İlhan İrem"

ZAFER ALGÖZ

Kıymetli sanatçı İlhan İrem'i kaybetmişiz. Kendi alanında müziğinden ve duruşundan hiç taviz vermeden veda etti bizlere. Allah rahmet eylesin."

DOĞUKAN MANÇO

"Bir yıldız daha kaydı bu gece. Mekanın cennet olsun"

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