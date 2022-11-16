Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu

16.11.2022 11:33

Uzun yıllar danslarıyla adından söz ettiren oryantal Asena, mesleği bırakarak yurt dışında moda sektörüne geçiş yaptı. Bir süre önce kendi gelinlik markasını kuran Asena, dün akşam ilk defilesini düzenledi. Defilenin sonunda sahneye çıkan Asena, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Evlendikten sonra Türkiye'den taşınan Asena, Almanya'da 'Ashina Haute Couture by Asena' adlı moda evini kurdu. Bir süredir özel koleksiyon hazırlığı yapan Asena, ilk defilesini Türkiye'de yaptı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi ünlü modeller dahil olmak üzere yaklaşık 40 manken podyuma çıktı.

BAŞARILI MODACININ ELİNİ ÖPTÜ

Defilenin açılışını kendi hazırladığı siyah gelinlikle podyumda yürüyerek yapan Asena, defile finalinde ise duygusal anlar yaşadı. Aylardır ünlü terzi Edibe Şarbalkan'la birlikte bu defileye hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Onun emekleri yadsınamaz. O olmasaydı tüm bunları başaramazdım. O yüzden huzurlarınızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diyerek Şarbalkan'ın elini öptü.

Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı

"SAHNEYİ VE PODYUMU ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Defile sonrası gazetecilerle bir araya gelen Asena, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Almanya'da bu tarz etkinlikler olmuyor. O yüzden sahneyi, podyumu çok özlemişim. Ayrıca ne güzel dostlar biriktirmişim. Çok konuşulacak diye düşünüyorum" dedi. Defilenin finalinde babaannesini anmayı unutmayan ünlü isim, terzilik ve moda sektörüne girmesinde onun emeğinin çok olduğunu dile getirdi.

Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı

ÜNLÜ İSİMLER PODYUMA ÇIKTI

Podyumda Asena'nın tasarımlarını sergileyen dostları Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Gizem Özdilli de Asena'yı kutlayarak, tasarımları çok beğendiklerini dile getirdi.

Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena, ilk defilesinde gözyaşlarına hakim olamadı
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Asena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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