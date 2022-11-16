Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu

Ne ayçiçek yağı ne de şeker! Bulgar turistler bu sefer her yerde aranan ürün için geldi

Biden'ın NATO üyesi ülkelerle yaptığı toplantıya neden çağrılmadı? Cevabı çok konuşulacak

Araç sahipleri rahat bir nefes alacak! Bu gece yarısından itibaren indirim geliyor

Evlendikten sonra Türkiye'den taşınan Asena, Almanya'da 'Ashina Haute Couture by Asena' adlı moda evini kurdu. Bir süredir özel koleksiyon hazırlığı yapan Asena, ilk defilesini Türkiye'de yaptı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi ünlü modeller dahil olmak üzere yaklaşık 40 manken podyuma çıktı.

BAŞARILI MODACININ ELİNİ ÖPTÜ

Defilenin açılışını kendi hazırladığı siyah gelinlikle podyumda yürüyerek yapan Asena, defile finalinde ise duygusal anlar yaşadı. Aylardır ünlü terzi Edibe Şarbalkan'la birlikte bu defileye hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Onun emekleri yadsınamaz. O olmasaydı tüm bunları başaramazdım. O yüzden huzurlarınızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diyerek Şarbalkan'ın elini öptü.

"SAHNEYİ VE PODYUMU ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Defile sonrası gazetecilerle bir araya gelen Asena, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Almanya'da bu tarz etkinlikler olmuyor. O yüzden sahneyi, podyumu çok özlemişim. Ayrıca ne güzel dostlar biriktirmişim. Çok konuşulacak diye düşünüyorum" dedi. Defilenin finalinde babaannesini anmayı unutmayan ünlü isim, terzilik ve moda sektörüne girmesinde onun emeğinin çok olduğunu dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLER PODYUMA ÇIKTI

Podyumda Asena'nın tasarımlarını sergileyen dostları Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Gizem Özdilli de Asena'yı kutlayarak, tasarımları çok beğendiklerini dile getirdi.