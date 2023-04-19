Verdiği 93 kiloyla adeta farklı birine dönüşen Pelin Öztekin'den art arda bikinili deniz pozları - Son Dakika
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Verdiği 93 kiloyla adeta farklı birine dönüşen Pelin Öztekin'den art arda bikinili deniz pozları

19.04.2023 11:53

Mide ameliyatının ardından 93 kilo birden veren oyuncu Pelin Öztekin, yaz sezonuna göz kırptı. Hem üyesi olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek hem de tatil yapmak için Alanya'nın yolunu tutan oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki rolüyle hafızalara kazınan Pelin Öztekin, geçtiğimiz yıllarda mide küçültme ameliyatı olarak 93 kilo verdi. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Rasim Öztekin'in kızı, üyesi olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için Alanya'ya gitti. Maç öncesi güzel havanın tadını çıkaran oyuncu, denize girmeyi ihmal etmedi.

"YAZ BENİM İÇİN BAŞLADI"

Tatil sezonunu açan Pelin Öztekin, Alanya'da denize girerken poz vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabından renkli bikinisiyle denizde verdiği pozları yayınlayan Öztekin, "Yaz benim için daha yeni başladı" yorumunu yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Pelin Öztekin'in tatil pozları...

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin Verdiği 93 kiloyla adeta farklı birine dönüşen Pelin Öztekin'den art arda bikinili deniz pozları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Verdiği 93 kiloyla adeta farklı birine dönüşen Pelin Öztekin'den art arda bikinili deniz pozları - Son Dakika
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