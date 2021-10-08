Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi

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Uzun zamandır birlikte olan Yasemin Şefkatli ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam dünyaevine girdi. Aylardır düğünü için hazırlanan Şefkatli, 3 farklı gelinlik giydi. Ancak güzel modelin bir gelinliği kriz çıkardı.

SADECE 15 DAKİKA GİYEBİLDİ

Şefkatli, nikah kıyıldığı anda giydiği dantel detaylı gelinliğinin ardından parlak kumaşlı, sırt ve bacak dekolteli bir gelinlik giydi. Ancak Şefkatli'nin içini gösteren gelinliği aileler tarafından hiç beğenilmedi. Gelen uyarılara kulak asan model, piste çıktıktan 15 dakika sonra gelinliğini değiştirdi.

İDO'DAN CEVAP GELDİ

Eşinin gelinliğinin kriz çıkardığı yönündeki haberleri gören İdo Tatlıses'ten cevap gecikmedi. Instagram hesabından video yayınlayarak iddiaya cevap veren Tatlıses, "Yasemin için 5 kıyafet dikildi. Onları peş peşe giymek zorunda kaldı" dedi.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıyarken şahitliğini de Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir yaptı. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi.