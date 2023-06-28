Yıldız Çağrı Atiksoy Güneş Alerjisi Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor

Öyle Bir Geçer Zamanki, Savaşçı ve Kuruluş Osman gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, güneş alerjisinden dolayı zor günler geçiriyor. Vücudu kızararak kabaran oyuncu, son halini paylaşarak yaşadığını acıyı anlattı.

"ALERJİ KREMİ VE HAPI KULLANIYORUM"

Instagram hesabından kabaran vücudunun bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Güneş alerjisi oldum iyi mi... Bütün sırtım, kollarım, yüzüm böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor, kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram sürecinde geçer herhalde dimi ya" ifadelerini kullandı.

GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün evlenen Eda Ece'nin düğününe katıldı. Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren saçlarını sarıya boyatan Atiksoy, düğünde renkli ışıltılı bir elbise tercih etti. Düğüne el ele gelen çift, tüm dikkatleri üzerine çekti.