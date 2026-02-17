Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
MHP

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
17.02.2026 11:08
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, yıllar önce gündeme oturan 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi. Bahçeli, ""Memleketim Gavurdağ söyleyişiyle 'Hani benim püskevitim, çikolatam' demiştim. Çaresiz ve yalnızların kimsesi olmayı hedeflemiştim. Bunu anlamayan gafiller, haftalarca müstehzi ifadelerle püskevit kelimesini dillerine dolamışlardı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yıllar önce bir konuşmasında dile getirdiği 'püskevit' çıkışına açıklık getirdi.

"BU İFADEYİ DİLLERİNE DOLADILAR"

Ramazan'ın sükunet içinde geçmesini dilediğini belirten Bahçeli, "Biz gelin fakir fukaranın konuşan dili, duyan kulağı, dokunan eli olalım. Hatırlayın yıllar önce anasının babasının gözlerine bakan yurdumun masum çocuklarının sözcüsü olmak istemiştim. İmrenen ruhlarına tercüman olmayı dilemiştim. Ve memleketim olan Gavurdağı söyleyişiyle 'Hani benim püskevitim, çikulatam' demiştim. O gün bu konuşmayı anlamayan gafiller, haftalar boyu müstehzi ifadelerle bu ifadeyi dillerine dolamışlardı. Ne üzücüdür ki arkadaşlarımız da bu ifadenin derinliğini anlayamamıştı. Varsın olsun hata da insan içindir. Bu Ramazan'da çocukların, yaşlıların sesi olalım. Yeter ki onların derdine ortak olalım. Püskeviti olmayan çocukların çağrısını işitelim." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, "PÜSKEVİT" KONUŞMASINI 2011'DE YAPMIŞTI

Bahçeli, 3 Haziran 2011'de Yozgat mitinginde gündem olan 'püskevit' konuşmasını gerçekleştirmişti.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA ADIMI

Bahçeli açıklamalarının devamında ise şöyle konuştu: 

"Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Suçsuz, günahsız bir sivil halkın çığlıkları yeterince duyulmamıştır. Şımarık ve soykırımcı İsrail Başkanı ve hükümeti insan hakları ihlaline, adalet ve hukuk inkarlarına devam etmiştir.

İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Barı Şeria'da aldığı karar uluslararası hukukun çiğnemesi olduğu kadar süregelen soykırım suçunun farklı kanallardan ilerlediğinin teyididir. İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında hak iddiası sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Son vahim gelişmeler barışçıl adımlarına gölge düşürmektedir.

“İSTİKRAR ADASI”

Türkiye masada ve sahada aynı. Türkiye istikrar adası gibi sivrilmektedir. Kesintisiz diplomatik atılımlar taktir ve tebrike layıktır. Nerede sorun varsa Türkiye oradadır. Ülkelerin siyasi birliği ve egemenlik haklarını herhangi bir tereddüde düşmeden sahiplenen bir Türkiye gerçeği hepimizin adına bir talihtir. Süper güçlü Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD- İran müzakereleri ilerlemelidir. Müzakerenin bozulmaması ve fikir birliği temennimizdir. Bölgesel dengelerler küresel dengeler de sarsılacaktır.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka insan vicdanını tatmin edecek ikinci bir seçenek yoktur.

Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. Devletimiz depremin ilk anından itibaren kaynaklarını harekete geçirmiştir. Hiçbir insanımız mağdur edilmemiştir. Yıkılan yapılmış, ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir.

CHP ile toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek istismar ve rant peşine düşmüşlerdir. Yalana bin yalan katlamak siyaset olamaz. CHP doğal afetten siyasi afet çıkarmaya çalışıyor. Depremin dedikodusu olmaz. CHP'nin işi gücü fitne, fesat.

MECLİS'TE YEMİN KAVGASI

Bakanlara atanan değerli arkadaşlarımızın yemin merasiminde yaşananları aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık. Deli dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir. Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımız ile ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı sebebi buna mı dayalı. Nesiniz, kimsiniz, kim ene faydası var? CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? TBMM'nin saygınlığına gölge düşürenler haddini bilsin. Yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren CHP'yi ayıplıyorum."

    Yorumlar (2)

  • Ali Tarkan Erdal Ali Tarkan Erdal:
    Tarih seni Milli Lawrence olarak çoktan yazdı 11 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    bunun hakkından ngolo kante gelir 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:44
