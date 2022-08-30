Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı

Gazeteciler Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

CHP'Lİ VEKİL İLE ABDULLAH GÜL ARASINDA "ADAYLIK" DİYALOĞU

Programın konuklarından Şaban Sevinç, 30 Ağustos Zaferi Bayramı nedeniyle çektiği video ile uzun bir aradan sonra gündem olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını iddia etti. Sevinç'in geçtiğini öne sürdüğü diyalog şu şekilde;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Aday olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME

Abdullah Gül: Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı cumhurbaşkanlığı için referans olmaz.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ VEKİLİN İSMİNİ VERMEDİ

Öte yandan Sevinç, program başlamadan önce telefonda görüştüğü CHP'li vekilin ismini veremeyeceğini de belirtti.

GÜL'ÜN 30 AĞUSTOS VİDEOSU ADAYLIK İDDİALARINI KUVVETLENDİRDİ

2007-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdullah Gül, bu süreç içerisinde milli bayramlara hasta olduğu için katılmadığı iddialarına dün çektiği bir video ile yanıt verdi.

"İNSAFSIZ YALANA CEVABIMDIR"

7 yıllık görev süresi boyunca özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadığı öne sürülen Gül, bugün kutlanacak olan bayram öncesinde, "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır." notuyla bir video paylaştı.

"BÜTÜN MİLLİ BAYRAMLARA KATILDIM"

Gül, konuşmasında şunları söyledi: "Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık… Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum dönemlerde milli bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı bazıları anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar böyle bir açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum.

"KUTLAMALARI ÇANKAYA'YA ALDIRDIM"

Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. Cumhurbaşkanı olduğumda Çankaya'ya aldırdım, orada görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildir. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık cumhurbaşkanlığım dönemimde 1 kez Kırgızistan seyahatimdeki rahatsızlığım sebebiyle merasime katılamadım.

"İÇ KULAK KANAMASI GEÇİRDİM"

Kırgızistan'daki Türk Konseyi Zirvesi'ne gidiyordum, o günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim, onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim, sonra da seyahatimi yaptım. Doktorlar seyahat yapmamam için zaten uyarıda bulunmuşlardı. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta yatmak zorunda kaldım.

"PROPAGANDA YAPANLARI SİZLERE HAVALE EDİYORUM"

Böyle bir insani meseleyi bile bilerek aleyhimde propaganda yapanları sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."