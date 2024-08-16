13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Politika

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

Fatih Altaylı'nın yıllar önce Habertürk'te çalışan Serap Çil'i golf sopasıyla dövdürdüğü iddiası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. İkilinin kavgasında adı geçen Serap Çil, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır. Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı" diyerek Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

16.08.2024 10:30
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Yıllar önce medyada Fatih Altaylı'nın Habertürk'te çalışan Serap Çil'i golf sopasıyla dövdürdüğü iddiası yer almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'yı hedef alan sosyal medya paylaşımında da bu konuya atıfta bulunmuştu. İşte o Serap Çil dünkü atışmada adının geçmesinin ardından bir paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

"BAZI DESTEKLER ZAMANINDA YAPILDIĞINDA ANLAMLIDIR"

Fatih Altaylı'nın beyzbol sopasıyla değil, golf sopasıyla kendisini darp ettiğini öne süren Serap Çil, şu ifadelere yer verdi: "Sayın Kılıçdaroğlu öncelikle bir düzeltme yapmak isterim: Beyzbol sopası değil, golf sopası. Beyzbol sopası olsaydı çok daha ağır bir hasar alırdım, çok şükür ki değildi. Bazı destekler zamanında yapıldığında anlamlıdır. Desteğinizi zamanında yapmış olsaydınız büyük ihtimalle bugün size bu ithamlarda bulunamayacaktı. Umarım bundan sonra şiddete uğramış her kadının size ihtiyacı varken yanında olursunuz. Yine de teşekkür ederim.

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

"GÖRDÜĞÜM ŞİDDETİN ÜZERİNDEN 13 SENE GEÇTİ"

Konuyla ilgili ilk ve son açıklamam budur. Gördüğüm şiddetin üzerinden 13 sene geçti. Bu süre içinde Fatih Altaylı ile kim kavga etse benim davamı konu edindi. 13 sene önce çok küçük ve bilinçsiz bir genç kız olsam da, şu anda her şeyin bilincinde bir yaştayım. Kadına karşı şiddet, sizlerin kavgalarınızda bir koz olarak kullanılmamalı. Ya şiddetin karşısında dik bir duruş sergilersiniz ya da karanlık tarafta sessiz kalırsınız. Dava sürecimiz devam ederken koşulsuz yanımda olan çok değerli siyasetçiler, hukukçular ve gazeteciler oldu.

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

"KİRLİ HESAPLAŞMANIZDA TARAF OLMAYACAĞIM"

Bir de gördüğüm şiddetten ve dava sürecimizden nemalanmaya çalışan, Fatih Altaylı'ya bunu koz olarak kullanmaya çalışıp çıkar elde etmeye çalışan insanlar oldu. Sizin kirli dünyanıza ait olmadığım için isimlerinizi açıklamayacağım.Özellikle aralarında hemcinslerim var ki gerçekten bunu söylemekten utanıyorum. Ama aynı şiddeti onlar görürse realist değil adil davranıp onlara gösterilen şiddetin de karşısında olacağım.Kirli hesaplaşmalarınızda taraf olmayacağım. Şiddet uygulayanın kim olduğuna bakmadan, şiddet görenin yanında olduğunuz temiz bir vicdan dilerim herkese."

13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı polemiğinde adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Altaylı yaptıkları açıklamalarla birbirlerine girmişti. Altaylı, Kılıçdaroğlu için "Bilerek ya da bilmeyerek AKP'ye çalışıyor, muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK'yı batırmış olabilir, batırdığının da farkına varmaz. Türkiye'den haberi yok, yönetmeye talip. Sen git evini yönet yönetebiliyorsan" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise çok sert olmuştu: "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken 'Ne yapabilirdim' diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir çukursun. Be paranın emrindeki tetikçi! Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen, namussuz ve alçaksın!"

Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı, Sosyal Medya, Habertürk, Kavga, Altay, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • adıyaman çocugu Ramazan: fatih altaylı parası kimin evı 50 milyonluk kenıdne her videosu Vatan evladı diyor 9 3 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Piro haklı beyler dağılın 10 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: gündem rüzgarının savurduğu 2 şahıs :) 5 2 Yanıtla

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