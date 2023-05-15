14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin oylarının 75 ilde düşmesi, 6 ilde ise artması dikkat çekti - Son Dakika
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14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin oylarının 75 ilde düşmesi, 6 ilde ise artması dikkat çekti

15.05.2023 14:05

Milletvekili genel seçimlerinde sonuçlar büyük oranda belli olurken, en yüksek oyu yüzde 35 ile Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Ancak AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 75 ilde oy oranının düşmesi, 6 ilde ise oylarını artırması dikkatlerden kaçmadı.

Dün Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 49'unu, Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 45'ini aldı.

75 İLDE DÜŞÜŞ VAR

Genel seçimlere bakıldığında ise Cumhur İttifakı yüzde 49.37, Millet İttifakı ise yüzde 35.12 oy oranı aldı. Seçimlerde en çok oyu alan parti ise AK Parti oldu. AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.49 olurken; dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre AK Parti'nin oyları 75 ilde düşerken, 6 ilde de arttı. Oy oranında artışın görüldüğü 6 il; Iğdır, Batman, Şırnak, Bayburt, Diyarbakır ve Hakkari oldu.

AK PARTİ İLLERE GÖRE SONUÇLAR

OYLARINI ARTIRDIĞI 6 İLDE SON DURUM

  • AK Parti; 2018 yılında Iğdır'da yüzde 19.8 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 35 aldı.
  • Batman'da 2018 yılında yüzde 24.1 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 28.9'u gördü.
  • Şırnak'ta 2018 yılında yüzde 17.1 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 20.9 aldı.
  • Bayburt'ta 2018 yılında yüzde 57.6 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 60 aldı.
  • Diyarbakır'da 2018 yılında yüzde 20.5 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 22.7 aldı.
  • Hakkari'de 2018 yılında yüzde 19.1 oy alırken, 2023 seçimlerinde yüzde 20.1 aldı.
Seçim sonuçlarında dikkat çeken detay! AK Parti'nin oyları 75 ilde düştü, 6 ilde arttı
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SON DAKİKA: 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin oylarının 75 ilde düşmesi, 6 ilde ise artması dikkat çekti - Son Dakika
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