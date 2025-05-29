2 parti daha yeni anayasaya kapıları kapattı - Son Dakika
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Politika

2 parti daha yeni anayasaya kapıları kapattı

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2 parti daha yeni anayasaya kapıları kapattı
29.05.2025 17:53
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2 parti daha yeni anayasaya kapıları kapattı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarına kapıları kapattı. Böylelikle CHP ve İYİ Parti ile birlikte yeni Anayasa'yı veto eden parti sayısı şimdiden 4'e yükseldi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile partisinin Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

YENİ ANAYASA KAPIYI KAPATTILAR

İki lider, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Gündemdeki yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Erbakan ve Davutoğlu, değişikliğe kapıyı kapattı.

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ERBAKAN: KİŞİYE ÖZEL ANAYASAYA KARŞI OLACAĞIMIZI İFADE ETMEK İSTERİM

İki liderden ilk söz alan isim olan Fatih Erbakan, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: "Burada 12 Eylül döneminden kalan bir Anayasa'nın değiştirilmesi, daha demokratik, özgürlükçü, hukuku üstün tutan insan haklarını daha da ön plana alacak olan bir Anayasa'nın yapılması noktasında zaten hiç kimsenin itirazı olamaz. Zaten çok seferler değişime uğramış ve bir yamalı bohça haline gelmiş bir Anayasa'yla karşı karşıyayız.

Bu noktada değişiklik ve düzeltme yapılabilir. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine yönelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik, mevcut başkanlık sisteminin daha demokratikleştirilmesine yönelik atılacak adımlarda biz de elbette ki destek oluruz. Kişiye özel bir Anayasa yapılmak isteniyorsa, Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir Anayasa yapılmak isteniyorsa bu noktada kişiye özel Anayasa olmayacağı ve bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim."

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DAVUTOĞLU: OTORİTERLEŞTİRECEK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ İHANET OLARAK GÖRÜRÜZ

Davutoğlu ise yeni Anayasa gündemine ilişkin şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve geçmişteki bütün siyasi liderlerin yeni anayasa tartışmalarında en güçlü argümanı 'darbe Anayasası'nı değiştirelim' argümanıydı. Ben bu fikrin her zaman sonuna kadar destekçisi oldum. Türkiye 12 Eylül darbe Anayasası'nın yükünü kaldıracak durumda değil. Şartlar değişti. Türkiye'nin bu şartlara intibak ederek gerçek anlamda milli iradeyi, milli değerlerimizi yansıtan bir Anayasaya kavuşması lazım. Ama bu temel ilkede anlaştıktan sonra yöntemde farklılaşmaya başlıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Anayasasının tam bir milli mutabakat ile her toplum kesimini ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, insan hakları temelinde demokratik hukuk kuralları içinde, güçler ayrılığı ilkesine dayalı ve hiç kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir kişinin çıkarını değil milletin toplu çıkarını, hiçbir kimsenin iktidar hırsını değil milletin gelecek tahayyülünü güçlendirecek şekilde yapılmasını gerekli görürüz.

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İktidar cenahından gelen sinyallere bakıldığında düşünce özgürlüğüne, insan haklarına dayalı bir anayasa fikrinden daha çok zaten iktidarın aşırı olan gücünü, yargıyı ve yasamayı yürütmenin emrine, yürütmeyi de bir kişinin eline veren gücünü daha da tahkim etmek, daha da güçlendirmek için yapılan bir Anayasa. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir sefer daha seçilmesini sağlayacak bir Anayasa yönünde sinyaller geliyor. Bu sinyaller olması durumunda tabii ki pozisyonumuz açık ve net olacak. Gelecek Partisi adına söylüyorum bizim ortak tuttuğumuz insanoğluna yakışır, milli değerlere saygılı, bir demokratik hukuk devletinin inşasıdır. Anayasayı gündemde tutarak gündemdeki ekonomik sorunları, milletin canını cebini yakan sorunları göz ardı etmek gibi bir taktiksel arka plan görüyoruz. Artık bu oyunu oynamamak lazım. 2017'yi referandumla böyle geçirdik. 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğinin bedelini millet daha da fakirleşerek ödedi. Şimdi yeniden bir heyecanla 'yeni Anayasa' deniliyor peki onun bedeli ne olacak? Gündem değiştirmeye yönelik hiçbir tartışmayı doğru bulmayız. İnsan haklarına dayanmayan, otoriter rejimleri daha da otoriterleştirecek Anayasa değişikliğini de Türkiye'ye ihanet olarak görürüz."

İYİ PARTİ VE CHP DE VETO ETMİŞTİ

Yeni Anayasa tartışmalarında hangi partilerin destek vereceği merak konusu olurken İYİ Parti ve CHP'den de tepkiler gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, bizzat onu yönetenler, onu ölene kadar yönetmeye devam etsin diye, gayrimeşru bir Anayasa değişikliği için rehin alınamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP lideri Özgür Özel de, "Kemerlerinizi bağlayın, bir kere daha yere çakılacağız. Her bunu (Anayasa) dediğinizde felaketle karşılaşıyoruz. Bir felaket değil çözüm üretecekseniz, geçmiş pratiğinize göre böyle bir şey beklememiz mümkün değil. Bunların hepsini yapanla Anayasa değil menemen yapamayız" demişti.

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YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Yeni Anayasa tartışmalarında AKP ve MHP sürece destek verirken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı var" açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: ANKA

Yeniden Refah Partisi, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Fatih Erbakan, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika 2 parti daha yeni anayasaya kapıları kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Resul_aski Nihat:
    Sayin cumhurbaşkanı Erdoğan isini bilir Dogru karar tebrikler 19 60 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    Anayasa değil yaşamak istiyoruz bu birilerine yasa olsa olsa BANAYASA OLUR 51 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bizim derdimiz emekli maaşı 14 bin. adamlar kendi konforunun derdine düşmüş. şimdiki anayasayı çok uyguladiniz da yenisi kaldı. daha dün Kızılay başkanı kızı için utanç kararı verildi. siz daha ne ysasi diyorsunuz. fakir fisinda yasaları takan mi var. 48 6 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı:
    Kabul etseydin bence babanın ruhu rahat etmeyecekti. O kadar eleştirmişken sen halen devam diyorsan sizde de Allah korkusu kalmamış demektir. İnşallah daha önceki gibi söylediklerinin tersini yapmazsın. Allah yalan söyleyen kullarından bizleri uzak tutsun. Kendi kurmuş oldukları yalan üzerlerine çöksün. 35 10 Yanıtla
  • caps lock:
    Tiyatro 26 4 Yanıtla
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